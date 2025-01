Suspeito de ter assassinado policial civil é preso em São Paulo | SBT Brasil (16/01/25)

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quarta-feira (15), o assassino do policial civil Arnaldo José do Nascimento, morto na segunda-feira (06), em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. O suspeito cumpre prisão temporária e foi levado para a 7ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). | #sbtnews #sbtbrasil #Polícia



