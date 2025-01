Policial penal é encontrado morto em cemitério clandestino em Osasco | Crime e Castigo

Um policial penal de 48 anos, Sérgio dos Santos, foi encontrado morto em um cemitério clandestino na Favela Santa Rita, em Osasco, São Paulo. Ele foi sequestrado no dia 13 de janeiro, supostamente pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).

#crime #justiça #polícia #sãopaulo

TV Jornal é uma emissora de televisão brasileira sediada em Teresina, capital do estado do Piauí. Opera no canal 20 UHF digital e é afiliada à TV Cultura, integrando o Grupo Meio de Comunicação. ———————— Seja Assinante Meio+, colabore com a nossa rede e ganhe benefícios exclusivos: UCaTKduwzWE1e7NxZNEPMGng/join SIGA A TV JORNAL EO MEIO NEWS NAS REDES SOCIAIS: Instagram, TikTok e Kwai: @meio_news / @radiojornalfm_ ACESSE: meionews.com



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube