Secretário é baleado dentro da Prefeitura de Osasco

Um guarda-civil atirou em um secretário na Prefeitura de Osasco (SP), na tarde desta segunda-feira (6), segundo informações preliminares. O agente fez reféns dentro do prédio público e pode ter ferido outras pessoas. Um desentendimento entre os funcionários teria dado origem à confusão. As polícias civil e militar cercam o local e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado para socorrer as vítimas.

