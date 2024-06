Eurocopa: Eslováquia supera Bélgica, que tem 2 gols anulados pelo VAR

Ivan Schranz marcou o gol mais rápido da Eslováquia em um grande torneio para garantir ao seu time uma importante vitória por 1 a 0 sobre a Bélgica, que desperdiçou várias oportunidades, nesta segunda-feira (17) pelo Grupo E da Eurocopa.

Foi a primeira derrota da Bélgica em 16 jogos sob o comando do técnico Domenico Tedesco e um flashback de sua campanha desastrosa na Copa do Mundo de 2022, embora eles tenham tido dois gols anulados com o auxílio do assistente de vídeo.

Os dois saíram da chuteira de Romelu Lukaku, o primeiro por impedimento e o segundo por um toque de mão na construção da jogada, em um dia muito frustrante para o centroavante, que perdeu várias chances claras.

A Eslováquia se juntou à Romênia no topo da tabela, após a vitória por 3 a 0 sobre a Ucrânia, em Munique, mais cedo nesta segunda-feira (17). A Bélgica enfrentará a Romênia em Colônia no próximo sábado (22).

Antes do jogo, houve conversas sobre essa ser uma nova Bélgica, abandonando o rótulo de Geração Dourada e preenchida por talento jovem, mas os mesmos problemas persistiram.

A equipe de Tedesco dominou os 90 minutos, mas não teve precisão e, quando a encontrou, foi anulada pelo VAR e pela defesa da Eslováquia.

