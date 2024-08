Inspiradas por Rebeca Andrade, meninas entram para aulas de ginástica

No ginásio em Guarulhos onde a ginasta campeã olímpica Rebeca Andrade começou a treinar antes de se tornar a maior medalhista olímpica da história do Brasil, centenas de meninas passaram a seguir os passos dela.

As 425 vagas disponíveis em um centro de ginástica na cidade paulista foram preenchidas em menos de 48 horas, um recorde.

Rebeca conquistou a medalha de ouro no solo da ginástica artística nos Jogos de Paris na última segunda-feira (12), elevando seu total para seis em duas Olimpíadas.

Rosana Marques, coordenadora do centro, afirmou que a demanda pelas vagas triplicou desde que Rebeca foi competir na Olimpíada.

“Tem muita menina que vem porque viu a Rebeca”, disse ela nesta quinta-feira (8), com as meninas se aquecendo para iniciar os treinamentos.

Filha de uma mãe solteira que teve oito filhos, Rebeca caminhava por horas para poder treinar. Seu sucesso mudou a vida de sua família.

Erika Martins, mãe de Manuela, de 10 anos, e Melissa, de 5, afirmou que a estrela da ginástica é uma “motivação muito grande” para elas.

Martins pediu demissão de seu trabalho como educadora para apostar no sonho de suas filhas, acordando às 4h todas as manhãs. O treinamento de Manuela começa às 8h e vai até as 11h. Já Melissa treina das 14h às 17h. A mãe as espera do lado de fora.

“Me inspiro muito na Rebeca”, afirmou Manuella, que usava uma maquiagem colorida, que combinava com a sua roupa.

O técnico Osmar Oliveira Júnior afirmou que tudo envolve disciplina: “As crianças aprendem a superar seus limites”, disse.

Treinador de Rebeca em 2009, ele não conseguia conter a alegria por ver a performance da atleta em Paris: “Essa representatividade que tivemos lá no pódio, de mulheres pretas, eu acho que isso é muito significativo e é a quebra de todos os paradigmas”.

Lidia Pereira de Campos, de 9 anos, afirmou que seu sonho se tornou realidade quando foi a Paris para assistir à campeã olímpica: “Foi muito legal ter a experiência de ir lá ver a Rebeca Andrade, ver o Brasil lá. Nossa, eu me senti tão animada. Um dia eu quero muito estar lá nas Olimpíadas também representando o Brasil”.

