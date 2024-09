Ancelotti confia que Vini Júnior voltará em breve à sua melhor forma

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, garantiu que não está preocupado com o atual momento de Vinicius Júnior e confia que o jogador se recuperará rapidamente, disse durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (13) ao ser bombardeado com perguntas sobre seu atacante titular.

Ancelotti reconheceu que Vinicius não está em sua melhor forma e enfatizou que o jogador precisa de apoio após críticas sobre seu lento início de temporada com o Real Madrid e as atuações sem brilho pelo Brasil em uma vitória apertada sobre o Equador e uma derrota surpreendente para o Paraguai durante a pausa para a Data Fifa.

“Ele não está em sua melhor forma, mas ainda é muito importante para nós. Não temos pressa porque a equipe conseguiu marcar gols e ele tem sido importante […] e a última preocupação para mim é a condição de Vinicius, mas temos que cuidar bem dele”, disse Ancelotti antes do confronto contra a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol, no próximo sábado (14).

“Ele sempre trabalha bem e é apenas uma questão de tempo para que atinja seu melhor nível. Não posso me iludir pensando que terei todos os jogadores em 100% o tempo todo”, afirmou.

“Não quero falar sobre os problemas dele no Brasil, mas o que vejo é uma questão mais geral, porque eles não estão conseguindo mostrar sua melhor versão como grupo. Aqui estamos muito felizes com Vinicius porque, embora ele não esteja em seu melhor momento, ninguém pode esquecer que, com Vini, conseguimos ganhar dois títulos da Liga dos Campeões. Temos que ter muito carinho por ele em Madri”, completou.

Ancelotti disse que terá de avaliar a condição física de Vinicius e de seus companheiros de seleção brasileira, Rodrygo e Endrick, depois de uma longa viagem de volta da seleção, para minimizar riscos de lesão conforme sua equipe se prepara para um calendário cheio, com sete jogos nas próximas três semanas.

Ancelotti terá uma dor de cabeça para escalar seu time antes do confronto de sábado contra a Sociedad, com o zagueiro David Alaba e os meio-campistas Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos e Aurélien Tchouaméni ainda se recuperando de lesões.

“Com a forma como o calendário é construído, teremos lesões, é assim mesmo, então a rotação é uma coisa boa”, disse Ancelotti.

“Estamos acostumados a jogar esse número de partidas, mas precisamos estar atentos ao monitoramento do cansaço dos jogadores para que eles possam descansar quando necessário”.

“Os jogadores que acabaram de voltar da pausa internacional, como Vinicius Júnior, Rodrygo e Endrick, que fizeram longas viagens com o Brasil, estão sob observação porque não tiveram tempo para descansar ou treinar”, declarou o italiano.

“Temos que tentar evitar lesões, no ano passado tivemos muitas lesões, mas conseguimos lidar muito bem com elas. Com esse calendário, é normal ter lesões e temos que encará-las”, concluiu o comandante do Real Madrid.

O Barcelona lidera a tabela do Campeonato Espanhol com 12 pontos, quatro à frente de Real Madrid, Atlético de Madrid e Villarreal e cinco acima do quinto colocado Girona.

