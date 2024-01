Fuvest 2024: confira lista de aprovados na 1ª chamada e saiba como fazer a matrícula

Os candidatos que fizeram a segunda fase do vestibular da Fuvest e concorrem a uma vaga na USP podem conferir a lista de aprovados em primeira chamada a partir das 8h desta segunda (22) no site da instituição: www.fuvest.br. Os aprovados devem realizar a pré-matrícula de forma online a partir das 8h do dia 29 de janeiro até o dia 1º de fevereiro.

Para este vestibular, foram oferecidas 8.147 vagas na USP para vários cursos de graduação com início em 2024. Deste total, 50% são para aqueles que participaram em ampla concorrência e 50% para estudantes de escolas públicas, sendo 37,5% para pretos, pardos e indígenas.

Quem não passou nesta primeira lista deve estar atento à segunda chamada que será divulgada no dia 14 de fevereiro. Outra possibilidade de conseguir a vaga é fazer a manifestação de interesse na Lista de Espera que receberá o nome dos interessados nos dias 26 e 27 de fevereiro. Serão realizadas três convocações a partir desta lista para ocupar as vagas remanescentes.

Pré-matrícula virtual

Para o candidato aprovado, o link de matrícula é encaminhado no e-mail cadastrado no momento da inscrição. Durante o processo, deve preencher um formulário eletrônico além do envio da documentação exigida em formato digital (PDF, JPG, PNG, GIF). Em caso de dúvida, o ingressante pode consultar a Central Unificada de Matrículas da USP, das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, pelos telefones (11) 3091-3403 e (11) 3091-3442, ou pelo e-mail [email protected].

Uma segunda etapa virtual consiste em confirmação da matrícula pelo candidato de 26 a 28 de fevereiro, conforme a modalidade de ingresso. As informações estão na página da Fuvest. As duas etapas serão consolidadas apenas após a validação dos documentos pela Pró-Reitoria de Graduação da USP.

Auxílio estudantil e vida no campus

Após fazer a matrícula, os estudantes com dificuldades socioeconômicas podem se inscrever no Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil (PAPFE), que disponibiliza o valor de R$ 800 mensais, pagos durante todo o tempo de realização do curso. Podem se inscrever no programa estudantes com renda familiar per capita abaixo de 1,5 salário mínimo paulista, que não tenham concluído outra graduação na USP e que não recebem outro auxílio da Universidade.

Haverá dois períodos para inscrição: o primeiro período vai até o dia 16 de fevereiro, e o segundo período vai de 26 de fevereiro a 29 de março. As inscrições devem ser feitas pelo Portal de Serviços Computacionais da USP.

Para os alunos contemplados com vagas nas moradias estudantis da USP, o valor do auxílio é parcial, de R$ 300. A concessão dos auxílios depende da análise socioeconômica do candidato e, no caso de vaga em moradia estudantil, da disponibilidade de vagas de cada campus.

O edital do PAPFE 2024 pode ser consultado na página da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento neste link. Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, os alunos interessados devem entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Outras formas de ingresso

Para ingresso em 2024, além das 8.147 vagas pelo vestibular da Fuvest, a USP oferece 1.500 vagas pelo sistema Enem USP (que usa a nota do Exame Nacional do Ensino Médio) e 1.500 vagas pelo Provão Paulista (forma de avaliação seriada aplicada pela Secretaria Estadual da Educação), totalizando 11.147 vagas para novos alunos. Em todos os processos de seleção, a USP reserva 50% das vagas de cada curso de graduação para candidatos egressos de escolas públicas (EP).

Os candidatos que concorreram com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio no processo seletivo Enem USP terão acesso à lista de aprovados na próxima quarta-feira, dia 24 de janeiro, pelo site da Fuvest. O resultado do Provão Paulista será na sexta-feira, dia 26 de janeiro. Os resultados estarão disponíveis no portal do Provão Paulista, neste link.