Governador de SP recebe intercambistas das Etecs e Fatecs no Palácio dos Bandeirantes

Cerca de 100 estudantes das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais foram recebidos pelo governador Tarcísio de Freitas nesta segunda-feira (22), no Palácio dos Bandeirantes. Eles representaram o grupo de 349 selecionados para Intercâmbio Cultural edição 2023, que embarcam para Argentina, Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda a partir do dia 2 de fevereiro.

“Se vocês perceberem que não há fronteira, não há barreira, não há limite, vocês podem chegar aonde vocês quiserem, aonde o sonho de vocês permitir”, disse o Governador Tarcísio de Freitas.

O evento contou com a presença do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, e da diretora-superintendente do Centro Paula Souza (CPS), Laura Laganá. Também foram convidados professores, coordenadores e diretores das Etecs e Fatecs, além de familiares dos intercambistas.

“Queria parabenizar aos professores, aos diretores, aos pais. Eu, como pai, também estaria vibrando, como sei que as senhoras e os senhores estão vibrando. Parabéns a todos!”, comentou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan.

Selecionados com base em aproveitamento acadêmico, os jovens representam todas as regiões do Estado das diversas modalidades de ensino oferecidas pelo Centro Paula Souza. O intercâmbio prevê um curso intensivo de inglês ou espanhol, duração de quatro semanas, com as seguintes despesas pagas: passagens aéreas de ida e volta, hospedagem em casa de família, alimentação (café da manhã e jantar), translado no país de destino, chip de internet, seguro-viagem, taxas de emissão de visto de estudante (Visa) e Sevis para entrada nos Estados Unidos, além da ajuda de custo e tag de identificação das malas.

“Estamos muitos felizes, muito emocionados porque para nós educadores e gestores, proporcionar essa oportunidade para esses jovens talentosos, estudiosos, os de melhor desempenho nas suas escolas, é realmente muito importante. Eu acho que esse vai ser um dos episódios mais ricos da aprendizagem de vocês”, acredita a diretora-superintendente do Centro Paula Souza (CPS), Laura Laganá.

Realizado pela primeira em 2011, o Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza (CPS) já levou mais de 2,7 mil estudantes e 400 professores para experiências internacionais.

Nesta edição, as instituições de ensino que receberão os participantes estão sediadas nas cidades de Buenos Aires (Argentina); Chicago, Nova York e San Diego (Estados Unidos); Dublin (Irlanda); Brighton, Bristol, Cambrigde, Canterbury, Leeds, Londres, Oxford e Worthing (Inglaterra).

“Em 2011, quando nós iniciamos o intercâmbio, foi uma experiência inovadora e até ousada. A gente sabe quanto isso enriquece a formação e é muito importante para a inserção no mercado de trabalho. É fundamental!”, completou a professora Laura Laganá. (veja o vídeo do evento neste link)

Amigas antes mesmo do embarque

Antes mesmo de iniciarem os embarques, os grupos de conversa fazem surgir novas amizades, como a da Victoria Galindo Arantes, aluna de Serviços Jurídicos na Etec Getúlio Vargas, da capital, e da Fernanda Antônia Dias Gonçalves, do curso de Gestão Empresarial na Fatec Sertãozinho.

“A gente montou um grupo de conversa para trocar dicas e dividir a ansiedade desta oportunidade, que é inédita para todos nós”, conta a estudante, que mora em Taboão da Serra e trabalha como Jovem Aprendiz.

Filha de um motoboy, Victoria se lembra também do padrasto, grande incentivador, e já falecido.

Fernanda também nunca entrou em um avião, o mais distante que já esteve de sua cidade natal foi a capital paulista. Nascida em Serrana, se mudou com a irmã para Ribeirão Preto para seguir os estudos a que se dedica tanto.

“Fui a melhor estudante nas duas escolas primárias que estudei, e coloquei na minha cabeça que precisava ser muito boa aluna para conseguir essa vaga no intercâmbio. Quem diria que aquela menina iria estar aqui, encontrando o governador?” diz, emocionada.

Uma vitória em cada prova

Para Rafael Sidarta, os desafios começaram antes mesmo de conquistar a vaga na Etec Prof. Camargo Aranha, no bairro da Mooca, na capital paulista. A caminho do Vestibulinho, ele sofreu um assalto e chegou a enfrentar o bandido com medo de perder a prova.

“Eu não saberia chegar no endereço marcado sem meu celular, e não poderia fazer a prova sem documentos. O ladrão acabou levando tudo. Só me acalmei quando percebi que a carteira, com meu RG, tinha ficado no bolso”, conta.

Rafael conseguiu chegar no centro de aplicação e fez a prova com uma caneta emprestada. Aprovado para o curso técnico em Finanças, logo soube do intercâmbio, um incentivo extra para a dedicação inata.

“Eu sabia que este curso seria a melhor oportunidade da minha vida, não faltei a uma aula, estudei muito. É o início de um sonho ele não acaba aqui, agora me sinto pronto para voar”, diz.”

Tradição de família

Na família da Ana Clara Brandão Pimentel, o Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza é destes exemplos que passam de pai para filha. Há dez anos o pai da Ana era estudante da Etec e foi selecionado para o intercâmbio em Boston, nos Estados Unidos.

“Quando eu entrei na Etec ele já começou a me falar do intercâmbio e da importância de se ter um bom desempenho acadêmico”, conta a aluna de Design Gráfico na Etec Prof. Alfredo de Barros Santos, de Guaratinguetá.

Mensagem captada e desafio aceito, Ana Clara seguiu os passos e foi selecionada por seu brilhante desempenho acadêmico, ela embarca dia 3 de fevereiro para Dublin, na Irlanda

“Fiz o que meu pai disse: me dediquei muito e estou superfeliz e empolgada com essa oportunidade. Ele está muito orgulhoso, e eu também”, diz.