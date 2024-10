Mutirão do Governo de SP oferece reconhecimento de paternidade gratuito

O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc) realizou mais um mutirão para reconhecimento de paternidade nesta sexta-feira (25). A edição de outubro do “Encontre seu pai aqui” ofereceu exame de DNA gratuito para famílias que queiram comprovar parentesco. O Imesc realiza o mutirão todo fim de mês na sua unidade localizada na Rua Barra Funda, 824, no centro de São Paulo.

Lá, para reconhecimento de paternidade, peritos coletam material genético por meio do sangue com uma picada na ponta do dedo. Depois disso, em laboratório, uma equipe de biólogos realiza a análise e encaminha o resultado ao poder judiciário. O laudo sai em até em 15 dias e é encaminhado ao Ministério Público, responsável em convocar as partes para dar o resultado, que pode demorar mais 15 dias, em média.

