USP abre nesta sexta as inscrições para o curso de verão com o tema educação inclusiva

Entre os dias 8 e 22 de fevereiro, toda quinta-feira das 19h às 21h, a Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP promoverá o curso on-line ‘Educação inclusiva: práticas e relatos de docentes’, parte do programa Cursos de Verão da FFLCH. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre 26 e 28 de janeiro, pelo Sistema Apolo. O curso oferece 50 vagas para interessados de dentro e fora da USP e, caso haja um número maior de inscritos, será realizado um sorteio.

As aulas serão ministradas por Andreia Rodrigues da Rocha, Aparecida Vanessa Delatorre e Fernanda Martins Bernardi. O curso terá três encontros: no primeiro, os docentes desenharão um histórico da adoção de educação especial na Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo, analisando a legislação das últimas décadas. A segunda aula destacará as práticas de acessibilidade, com base no Guia de Acessibilidade elaborado pela Prefeitura de São Paulo, e no terceiro encontro, os ministrantes discutirão metodologias e práticas pedagógicas de inclusão.

Além de abordar o conteúdo, o curso também promoverá um espaço de troca de experiências entre os participantes, assim como reflexões sobre desafios e oportunidades na implementação de práticas inclusivas.