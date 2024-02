Vale Histórico ganha marca turística para aumentar fluxo de visitantes na região

Com o objetivo de fortalecer a identidade dos destinos turísticos de Queluz, São José do Barreiro, Silveiras, Arapeí, Lavrinhas, Areias, Cruzeiro e Bananal, a Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo lançou na terça-feira (29) a marca turística Vale Histórico, valorizando a arquitetura da época colonial, a tradição da gastronomia regional tropeira e as inúmeras belezas naturais de municípios localizados entre as Serras da Bocaina e da Mantiqueira.

“O projeto ajuda a organizar a mensagem com alma e personalidade, criando vínculos emocionais com os visitantes para promover adequadamente toda a região”, afirmou Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, que participou do lançamento, ao lado de prefeitos e autoridades locais.

Para realizar o trabalho, uma equipe da secretaria analisou por mais de seis meses, em parceria com o município e a FIA Consultoria, os atrativos de cada um dos municípios e dados estatísticos do setor, além de realizar entrevistas com o público que visita e mora no local. Arapeí se destaca pelas trilhas e cavernas. Bananal, pelas fazendas históricas de café; e São José do Barreiro, pela natureza e Carnaval com blocos de rua.

A secretaria está concluindo um trabalho de desenvolvimento de marcas (https://www.turismo.sp.gov.br/place-branding|) para as regiões turísticas do Estado de São Paulo. Até o momento, já foram lançadas as marcas: Vale do Ribeira, Cuesta Paulista, Mogiana, Circuito das Frutas, Mantiqueira Paulista e Litoral Norte e Vale Histórico, com participação e envolvimento de moradores das regiões, em todas as etapas.