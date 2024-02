Governo de SP anuncia túnel imerso Santos-Guarujá em parceria com Governo Federal

O Governo de São Paulo e o Governo Federal anunciaram nesta sexta-feira (2) o lançamento do projeto do túnel imerso Santos-Guarujá, que será executado por meio de parceria público-privada (PPP) e investimento de R$ 5,9 bilhões. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a comemoração dos 132 anos do Porto de Santos.

“Estamos celebrando uma parceria para entregar à Baixada Santista algo que é desejado, pelos primeiros registros, há cem anos: o túnel Santos-Guarujá. Nós vamos tornar este sonho uma realidade e fazer esse túnel sair do papel. A gente está falando de cerca de R$ 6 bilhões em investimentos. Imaginem o que isto vai representar em ganho de tempo de viagem, produtividade, a quantidade de empregos gerados para trabalhadores que vão levar o sustento para casa. Está na hora, realmente, de celebrar o que é histórico. O que importa é enxergar o verdadeiro interesse público e que temos que fazer a diferença pelo cidadão”, disse Tarcísio.

Qualificado no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) e integrado ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o projeto prevê aporte público de R$ 5,1 bilhões em investimento dividido igualmente entre o Governo de São Paulo e a União, além da participação da iniciativa privada.

O Governo de São Paulo também já iniciou o processo para emissão de nova licença prévia antes da realização do leilão, que está previsto para o segundo semestre deste ano. A consulta pública deve ser lançada em março.

Como será

O projeto foi desenvolvido pelo Governo de São Paulo e prevê a ligação seca entre Santos e Guarujá, com extensão total de 1,5 km, por meio de um túnel imerso de 870 metros, por baixo do canal portuário. O trecho vai ligar as regiões de Outeirinhos e Macuco, em Santos, ao bairro Vicente de Carvalho, em Guarujá.

O empreendimento prevê uma ciclovia, passagem para pedestres e três faixas de rolamento por sentido, sendo uma adaptável ao VLT (Veículo Leve sobre Trilhos).

O túnel será composto por seis módulos de concreto pré-modulado. Eles serão construídos em uma doca seca e transportados por flutuação até o local onde o leito do canal será preparado. Assim, os módulos serão imersos, encaixados e fixados para concluir a estrutura.

O projeto terá grande impacto positivo no sistema viário dos municípios, principalmente na alta temporada. O túnel vai reduzir o tempo de deslocamento entre as duas cidades em cerca de 50 minutos, desafogar a Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055) e liberar o canal do porto para uso prioritário de navios de carga e de passageiros.

Diariamente, o túnel vai beneficiar cerca de 28 mil usuários do sistema de catraias e balsas – a estimativa é de redução de 70% da demanda da balsa da Ponta da Praia. Também vai garantir acesso mais rápido de caminhões aos dois terminais portuários, reduzindo em 53% a emissão veicular de dióxido de carbono.