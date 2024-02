Etec de Dracena cria site voltado à tecnologia no agronegócio

O Projeto Startup, desenvolvido pela Escola Técnica Estadual (Etec) Prof. Carmelina Barbosa, de Dracena, conseguiu extrapolar os limites das salas de aula. Criado com o objetivo de capacitar os jovens para o mercado de trabalho, o portal oferece ferramentas para aumentar a eficiência, a produtividade e a sustentabilidade dos agricultores da região.

“A adoção de tecnologias e o uso de insumos biológicos na agricultura já são realidades que os estudantes precisam conhecer. Escolhemos o formato de startup para dar a eles a experiência de inovar, trabalhar em grupo e resolver problemas”, explica o professor Leandro Oliveira, idealizador do projeto.

O site começou com a exposição dos trabalhos de dois grupos de estudantes do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Agropecuária, hoje conta com a colaboração de alunos de todos as séries do curso, além de estudantes e professores do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Química.

“Até os alunos do curso técnico em Jogos Digitais vão participar da Startup em 2024! Os formandos de Agropecuária já saíram da Etec empregados por conta deste trabalho”, diz o professor.

Funcionalidade

Entre as ferramentas oferecidas na plataforma estão o mapeamento de plantas daninhas com uso de drones e aplicativos, mapas de fertilidade de solo por meio do software de geolocalização Qgis, experimentação científica de adubo NPK biológico e bioherbicida, além de mapas que interpretam a saúde das plantas via NDVI e outros.

A adesão dos agricultores resultou em uma parceria com o principal de produtor de grãos da região, que usa as ferramentas da Startups para acompanhar as safras. “Em 2024, vamos realizar trabalhos em outras áreas de cultivo, como amendoim, pastagem e cana-de-açúcar. Além de levar as tecnologias ao pequeno produtor, nos aproximamos de produtores dos setores de açúcar, álcool e de eucalipto, que utilizam drones e têm interesse em empregar nossos estudantes”, conta.

A Startup de Dracena já conta também com um braço social, que iniciou os trabalhos na horta de uma escola da região com intuito de direcioná-la ao cultivo de hortaliças, com respeito ao meio ambiente e uso de bioinsumos. Os objetivos para este ano são de expansão.

“A meta é produzir mudas de hortaliças na Etec de Dracena, doar para as escolas envolvidas e realizar todo o acompanhamento agronômico, desde o plantio até a colheita. Vamos produzir também mudas florestais para doação e plantio em áreas degradadas”, conta o professor.

Etec de Dracena

A Etec Profª Carmelina Barbosa fica na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, km 653, bairro das Antas. A unidade oferece o Ensino Médio com Habilitação Técnica em Agropecuária, Programação de Jogos Digitais, Administração, Informática para Internet e Química, todos em período integral, bem como os cursos técnicos de Agronegócio, Farmácia, Informática, Química, Manutenção e Suporte em Informática, Alimentos, em período noturno. O ingresso é feito por meio de processo seletivo, realizado duas vezes por ano.