Governo de SP oferece mais seis postos para emitir a Carteira de Identidade Nacional

Mais seis postos de atendimento passam a emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Estado de São Paulo nesta segunda-feira (5). São três unidades do Poupatempo e outros três geridas pela IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), órgão vinculado à Polícia Civil. Na semana passada, o Governo paulista iniciou o projeto-piloto para oferecer ao cidadão o novo documento.

Ao todo, são nove postos do Poupatempo – órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) – e seis escolhidos pelo IIRGD. As novas cidades atendidas são Campinas, Santos, São Bernardo do Campo, Osasco, Franco da Rocha, Juquitiba, Serra Negra e Lindóia. Para solicitar a CIN, é necessário fazer o agendamento exclusivamente pelo aplicativo para celulares Poupatempo SP.GOV.BR. No dia agendado, os cidadãos devem se dirigir ao local escolhido levando consigo a certidão de nascimento ou de casamento.

Até 2032, o documento RG dos estados continua sendo válido e emitido normalmente. Por isso, é importante ressaltar que não há necessidade de correria aos postos para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional.

As vagas para os atendimentos serão inicialmente limitadas e ampliadas de acordo com a expansão do projeto para os demais postos.

Para solicitar a CIN no estado de São Paulo será necessário preencher alguns requisitos, como ter uma conta GOV.BR no nível Prata ou Ouro, ser maior de 16 anos, estar em situação regular na Receita Federal – onde os dados devem estar idênticos aos da certidão de nascimento ou de casamento –, além de não ter outra solicitação da CIN em andamento.

A Carteira de Identidade Nacional adota o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como Registro Geral Nacional, acabando com a duplicidade na identificação do cidadão e reduzindo possibilidades de fraudes.

O documento apresenta um QR Code, que permite verificar sua autenticidade, bem como saber se foi furtado ou extraviado, por meio de qualquer smartphone. A versão digital estará disponível no app GOV.BR, no menu Carteira de Documentos.

Como agendar o atendimento:

O Poupatempo atende com hora marcada, para garantir conforto a todos os cidadãos. Neste momento, o agendamento para a CIN será feito exclusivamente no aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR.

Postos que oferecem atendimento:

Os nove postos do Poupatempo que oferecem esse atendimento são: Itaquera, Lapa, Santo Amaro, Sé, Cidade Ademar, na capital, além de Caieiras e Guarulhos, São Bernardo do Campo, Osasco e Franco da Rocha, na Região Metropolitana de São Paulo, além de Campinas, no interior, e Santos, no litoral (veja os endereços no portal https://www.poupatempo.sp.gov.br). Outras unidades escolhidas pelo IIRGD são: o Descomplica São Miguel, na capital, posto de Barueri, Atende Fácil São Caetano do Sul, Demacro de Juquitiba, além do Deinter 2 de Serra Negra e Lindoia.

A ampliação para emissão nos demais postos do Poupatempo ocorrerá de forma gradual.

Documentos exigidos:

Para obter a nova identidade, o usuário deverá apresentar documento com CPF, além da Certidão de Nascimento ou de Casamento (original e cópia simples).

Custo:

A primeira via da CIN é gratuita.

Até quando poderei usar o RG?

Não perdeu a validade e continuará sendo emitido pelo Estado de São Paulo. O RG será válido até 28 de fevereiro de 2032.