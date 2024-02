‘Olha o respeito na avenida’: Governo de SP conscientiza motorista para Carnaval seguro

“Por um Carnaval melhor na rua, na avenida e na estrada”, este é o mote da nova campanha de conscientização do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP), que começa a ser divulgada nesta sexta-feira (9) e segue até a Quarta-Feira de Cinzas. O conceito para a nova campanha surgiu no princípio de que o Carnaval do estado de São Paulo está cada vez maior e é preciso redobrar o cuidado na avenida, ruas e estradas.

Para este ano, o Detran-SP criou um samba enredo e blocos e escolas simbólicas, buscando o respeito à vida em primeiro lugar. Na Liga pela Segurança no Trânsito de São Paulo, as escolas de samba Mocidade pela Direção Independente, a Unidos pela Segurança nas Ruas e a Império da Atenção no Volante alertam para os três principais motivos de sinistros no trânsito: a mistura de álcool e direção, o desrespeito aos limites de velocidade e ao uso de celular no volante.

A campanha será veiculada em rádios, emissoras de televisão aberta e por assinatura, peças de mobiliário urbano e internet em todo o Estado. Ela é composta por filme, spot, banners eletrônicos para redes sociais, além de peças para relógios de rua e pontos de ônibus. .

Além disso, haverá distribuição de ventarolas com mensagens de conscientização, de sábado a terça-feira, em algumas estações do Metrô das linhas Azul, Vermelha e Verde, como: República, Palmeiras-Barra Funda, Sé, Paraíso, Vila Mariana e Vila Madalena. Em parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), serão distribuídos leques em diversas praças de pedágio, como ABColinas, AutoBan, EixoSP, Renovias, Rodoanel, Tamoios e Ecovias. O material também será recebido pelos condutores que forem abordados durante as operações de fiscalização.

Ainda na linha da prevenção e em parceria com Metrô de SP, ARTESP e Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, as “escolas de samba” Vem Vem de Metrô e Unidos Contra a Dengue alertam a população sobre a praticidade de usar o transporte público para ir até a folia e de não esquecer que o mosquito da dengue está só aguardando uma brecha para acabar com a alegria de quem não entrar no ala da conscientização.

Além da campanha, a Operação de Direção Segura Integrada terá o dobro de fiscalizações em comparação com o mesmo período de 2023 em todo o Estado de São Paulo. O objetivo é conscientizar e alertar sobre a tolerância zero ao álcool no trânsito e respeito às leis, mostrando que toda vida importa.

“Uma das principais responsabilidades da nossa gestão é conscientizar a população de que toda vida importa e temos tolerância zero para o consumo de álcool associado à direção. As campanhas e fiscalizações são essenciais para sensibilizar os cidadãos para uma mudança efetiva de comportamento”, comenta o diretor-presidente do Detran-SP, Eduardo Aggio.

Conscientização constante

A tendência de redução nos óbitos no trânsito no Estado de São Paulo, em paralelo ao aumento constante dos sinistros não fatais, confirma a importância das ações e campanhas frequentes de conscientização da necessidade de respeito às leis de trânsito, com vistas à preservação da vida. Toda vida importa; nenhuma morte no trânsito é aceitável. Na última campanha do Detran-SP, que começou a ser veiculada em dezembro, com o início do período de férias escolares, a atual gestão da autarquia sugere de forma bem humorada que, além de seguir as leis de trânsito, os condutores se planejem antes de sair de casa e mantenham seus smartphones guardados, mantendo a tranquilidade, para que “a morte também possa tirar férias”.