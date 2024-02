Concurso de remoção: SP divulga lista final de aprovados do Quadro de Apoio Escolar

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo publicou a lista de aprovados no concurso de remoção do Quadro de Apoio Escolar (QAE). A relação está disponível para consulta no Diário Oficial do Estado. A mudança de endereço sede foi validada em situações de união de cônjuges e títulos.

Participaram do processo funcionários da rede estadual que atuam em cargos de agente de organização escolar, secretário de escola, assistente de administração escolar e agente de serviços escolares nas 91 Diretorias de Ensino.

Servidores que estão na condição de “readaptado” ou tenham intenção de se readaptar durante a vigência do concurso não estavam aptos ao concurso. A data-base da contagem de tempo de serviço e da ponderação de títulos é a de 31 de dezembro de 2023.

Os candidatos concorreram às vagas iniciais e às vagas potenciais que surgem em decorrência da efetiva atribuição de vagas de inscritos na remoção.