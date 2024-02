Museu de Arte Sacra abre inscrições para concurso fotográfico em homenagem a SP

O Museu de Arte Sacra de São Paulo – MAS܂SP, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, informa sobre as inscrições para o Concurso Fotográfico com o tema “A espiritualidade na cidade de São Paulo“. Esta iniciativa, em celebração aos 470 anos da metrópole, visa promover a expressão artística e cultural por meio da fotografia, destacando aspectos relacionados à fé, solidariedade e manifestações culturais presentes no contexto urbano.

As inscrições estão disponíveis para fotógrafos não profissionais até 7 de março. Os resultados serão divulgados nas redes sociais do MAS܂SP em 22 de março. Para mais informações e para realizar a inscrição, acesse o edital através do link

A exposição intitulada “Olhares Sagrados: a espiritualidade na Cidade de São Paulo”, programada para abril na Sala MAS-Metrô – Estação Tiradentes, apresentará 19 trabalhos fotográficos selecionados dentre as inscrições recebidas. O concurso busca engajar fotógrafos amadores a explorar perspectivas sensíveis e pessoais sobre manifestações culturais, religiosas, expressões públicas e privadas de fé, bem como demonstrações de solidariedade que contribuem para a coesão comunitária na cidade.

Um comitê de seleção composto por três representantes dos segmentos de artes visuais, cultura e fotografia será responsável pela avaliação das imagens inscritas. Dentre as 19 obras selecionadas para a exposição, os autores das fotografias classificadas serão contemplados com certificado e um kit contendo publicações do MAS. SP. O primeiro colocado será contemplado com um ano de entrada gratuita no Museu de Arte Sacra de São Paulo com direito a acompanhante.

O concurso é uma iniciativa do Museu de Arte Sacra de São Paulo, instituição administrada pela Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo – SAMAS, Organização Social de Cultura, vinculada à Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

O Museu de Arte Sacra de São Paulo, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, é uma das mais importantes do país, resultado de um convênio celebrado entre o Governo do Estado e a Mitra Arquidiocesana de São Paulo, em 28 de outubro de 1969, inaugurado em 29 de junho de 1970. Desde então, passou a ocupar a ala do Mosteiro de Nossa Senhora da Imaculada Conceição da Luz, na avenida Tiradentes, centro da capital paulista.

A edificação é um dos mais importantes monumentos da arquitetura colonial paulista, construído em taipa de pilão, raro exemplar remanescente na cidade, última chácara conventual da cidade. Foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1943, e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico do Estado de São Paulo, em 1979. Tem grande parte de seu acervo também tombado pelo IPHAN, desde 1969, cujo inestimável patrimônio compreende relíquias das histórias do Brasil e mundial.

O Museu de Arte Sacra de São Paulo detém uma vasta coleção de obras criadas entre os séculos XVI e XX, contando com exemplares raros e significativos. São mais de 18 mil itens no acervo. Possui obras de artistas reconhecidos, como Frei Agostinho da Piedade, Frei Agostinho de Jesus, Antônio Francisco de Lisboa, o “Aleijadinho” e Benedito Calixto de Jesus, entre tantos outros. Destacam-se também as coleções de presépios, prataria e ourivesaria, lampadários, mobiliário, retábulos, altares, vestimentas, livros litúrgicos e numismática.