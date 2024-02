Fatec Itapira abre processo seletivo para dois cursos de idiomas

Aprender um novo idioma, além de expandir o conhecimento, pode ser fundamental para ampliar as chances de quem busca o primeiro emprego ou ascensão profissional. Pensando em contribuir com os índices de empregabilidade de jovens e adultos, a Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Itapira, localizada na Região de Campinas, volta a oferecer os cursos básicos de Alemão e Espanhol.

As duas formações são voltadas a pessoas com idade igual ou superior a 16 anos, as aulas serão ministradas entre março e junho na Fatec Itapira, por docentes da unidade. Serão disponibilizadas 20 vagas para cada curso.

Para concorrer a uma vaga, é necessário apresentar documento de identidade com foto (RG ou Carteira Nacional de Habilitação), informar endereço de e-mail e número de telefone válidos, bem como doar um litro de leite e um quilo de alimento não perecível. Os donativos serão direcionados a entidades assistenciais do município.

É importante ler os editais dos cursos de Alemão e Espanhol para conhecer todas as regras do processo seletivo. As inscrições e o sorteio das vagas serão realizados presencialmente entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, respectivamente.

“Cursos de idioma são uma oportunidade de incrementar o currículo, aumentar a possibilidade de inserção e evolução no mercado de trabalho. Sempre que abrimos vagas para essas formações recebemos uma grande quantidade de inscrições”, afirma o diretor da Fatec, Luiz Henrique Biazotto.