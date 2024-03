SP discute pacto regional pela segurança pública com lideranças do Sul e Sudeste

A articulação interestadual para o enfrentamento à criminalidade, em especial ao crime organizado nas fronteiras, ganhou força na 10ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste. Nesta sexta-feira (1), em Porto Alegre, o governador Tarcísio de Freitas teve encontro com gestores dos estados participantes e discutiu a proposta de um pacto regional pela segurança pública que envolve investimentos compartilhados e proposições de mudanças no código penal.

“Temos a oportunidade de buscar avanços importantes que podem fazer a diferença. Temos uma faixa de fronteira e o debate da segurança pública no combate aos crimes transnacionais é fundamental, e ele passa pela integração de sistemas e de inteligência e ações coordenadas”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas, depois do encontro com gestores da área de Segurança Pública e Administração Penitenciária.

A edição gaúcha do evento reúne em três dias governadores, gestores estaduais e profissionais do setor público dos sete estados das regiões Sul e Sudeste: Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O encontro teve como temas principais o enfrentamento das mudanças climáticas e a segurança pública. No sábado (2) acontece a cerimônia de encerramento, com a leitura da Carta de Porto Alegre.

A agenda de Tarcísio teve também reuniões com secretários estaduais da Fazenda e procuradores-gerais, em que foi discutido mecanismos para aliviar a dívida dos Estados com a União. Na sequência, em encontro com gestores estaduais do Meio Ambiente e Coordenações Estaduais de Proteção e Defesa Civi, foi reforçado a necessidade de uma abordagem integrada e cooperativa entre os estados do Sul e Sudeste, visando a proteção e o bem-estar das populações vulneráveis às mudanças climáticas.

Desde quinta (29), grupos temáticos de trabalho das sete gestões estaduais participam de discussões de diversos assuntos de interesse público, reunindo equipes técnicas e secretários, com o objetivo de fortalecer soluções conjuntas e inovações em políticas públicas para as regiões Sul e Sudeste.

O Governo do Estado de São Paulo está representado no Cosud pelas secretarias da Casa Civil; Direitos da Pessoa com Deficiência; Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística; Agricultura e Abastecimento; Justiça e Cidadania; Governo e Relações Institucionais; Desenvolvimento Social; Segurança Pública; Esportes; Casa Militar; Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento Urbano e Habitação; Negócios Internacionais; Turismo e Viagens; Cultura, Economia e Indústria Criativas; Administração Penitenciária; Saúde; e Parcerias em Investimentos, além da Controladoria Geral, Procuradoria Geral e Ouvidoria do Estado.

A edição anterior do Cosud foi realizada na cidade de São Paulo, em outubro de 2023, e reuniu os governadores de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo e Santa Catarina. Após os encontros e debates, houve a assinatura do Tratado da Mata Atlântica, um protocolo de intenções que prevê cooperação técnica para a elaboração dos objetivos e metas na área ambiental