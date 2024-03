‘Dia D’ une estado e municípios em ações de prevenção da dengue em SP

O Governo do Estado realizou nesta sexta-feira (1) o “Dia D de Mobilização Estadual” contra a dengue em todos os 645 municípios paulistas e mais de 5 mil unidades de ensino. Com a participação das secretarias estaduais da Saúde e da Educação, além da Defesa Civil e do Exército Brasileiro, a iniciativa uniu os esforços para orientar a população sobre o combate à doença e alertar para a importância da continuidade da prevenção.

Na capital, o evento, anunciado pelo Centro de Operações de Emergências (COE), foi realizado na Escola Estadual Almirante Barroso, na região do Jabaquara, e contou com atividades especiais para os mais de 450 estudantes. Durante coletiva de imprensa, a secretária estadual da Saúde em exercício, Priscilla Perdicaris, reforçou a importância da ação. “A escola fez uma excelente mobilização com as crianças. Elas desenvolveram trabalhos que, com certeza, vão ajudá-las a se conscientizarem e aplicar essa rotina de prevenção em suas casas. Atingimos nosso objetivo de conseguir mobilizar as escolas e as crianças, que são os principais multiplicadores e agentes de mudança.”

Em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), foram disponibilizados conteúdos informativos sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O material foi distribuído com base nas faixas etárias de cada etapa de ensino e abrangeu temas como medidas preventivas para eliminação dos criadouros de mosquitos e limpeza no ambiente escolar.

Durante a ação, as crianças também puderam visitar algumas estações que mostravam ciclo de vida do mosquito, exposição de maquinário de combate à dengue, jogos educativos e informativos sobre como eliminar os criadouros.

Regiane de Paula, coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), da SES-SP, falou sobre a importância da disseminação das informações sobre a doença. “São mais de 5 mil escolas estaduais envolvidas. Trabalhamos com as crianças, pois acreditamos que elas têm grande influência e levam as informações para os vizinhos e para suas casas. É uma força tarefa muito grande para mobilizarmos a sociedade, por isso a ampla divulgação e comunicação desse dia é tão fundamental.”

Todos contra a Dengue

A Defesa Civil do Estado e o Exército Brasileiro mobilizaram equipes para reforçar a orientação de combate aos focos de mosquitos. O Comando Militar do Sudeste (CMSE), do 8º Batalhão de Polícia do Exército (8º BPE), apresentou aos estudantes o ônibus-choque do 8º BPE e a viatura marruá, além de ganharem exemplares da revista Recrutinha.

Defesa Civil e Exército realizaram vistorias nas residências do entorno da escola para investigar e eliminar possíveis criadouros do mosquito e levar orientação à população.

Os municípios das regiões de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Botucatu, Barretos, Campinas, Caraguatatuba, Franca, Itapeva, Jales, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Grande São Paulo, Santos, São José do Rio Preto, São João da Boa Vista, São José Dos Campos, Sorocaba e Taubaté aderiram ao “Dia D” com ações em escolas, atividades em campo realizando vistorias nas casas da população, controle de criadouros e nebulização. O Estado também entregou para todas as prefeituras panfletos e vídeos com o tema da atual campanha: “A água mais mortal pode estar no seu quintal”.

Priscilla Perdicaris também explicou as ações realizadas nas regiões mais afetadas pela doença. “As ações para os municípios com maior número de casos da doença incluem também a disponibilização de mais de 600 equipamentos de nebulização, com suporte de equipes técnicas apoiando na desinsetização. Estamos avaliando semana a semana a evolução dos casos e, junto aos municípios, fazemos treinamento técnico para que eles consigam ampliar a capacidade de sua rede local de atendimento e realizar o trabalho de limpeza nos bairros.”

O diretor do Instituto Butantan, Esper Georges Kallás, comentou sobre o andamento das pesquisas feitas para a vacina contra a dengue. “O Butantan já entrou em contato com a Anvisa e esperamos completar todo o processo de submissão e análise até setembro deste ano. Após avaliação, seguimos para outras etapas de discussão como, precificação da vacina e quais as indicações. Esperamos receber todas essas aprovações em 2025 e, em meados do próximo ano, poder contribuir para o enfrentamento da doença com nossa vacina.”

Dúvidas sobre a prevenção e transmissão das arboviroses?

Para auxiliar a população em meio a tantas fake news que circulam nas redes sociais sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a Secretaria da Saúde lançou o portal “Dengue 100 Dúvidas”. O site reúne 100 perguntas e respostas para esclarecer dúvidas frequentes em relação à prevenção, transmissão, cuidados e as diferenças de uma doença para outra. O acesso está disponível no link: www.dengue100duvidas.sp.gov.br.

Liberação de recursos

Em fevereiro, como parte das ações do COE, o Governo do Estado antecipou o pagamento de R$ 205 milhões do IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal) para suporte aos 645 municípios paulistas. Os recursos, que estavam previstos para serem pagos em maio, foram transferidos pela SES na modalidade “fundo a fundo”, destinada à cobertura das ações e serviços de saúde implementados pelos estados, Distrito Federal e municípios.