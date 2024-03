Mulheres com deficiência têm até terça para se inscrever em curso de empoderamento

Terminam nesta terça-feira (5) as inscrições para o curso gratuito de Liderança e Empoderamento Feminino do programa TODAS in-Rede, que disponibiliza aulas online para mulheres com deficiência com temas que abrangem o empreendedorismo e os direitos femininos. O programa é da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Políticas para a Mulher (SP Mulher).

Criado em 2020 pela SEDPcD, o TODAS in-Rede promove discussões sobre trabalho, renda, autoestima, empoderamento e independência, saúde feminina, prevenção à violência, relacionamentos interpessoais, envelhecimento, habilidade socioemocionais, fundamentação teórica, direitos, entre outros.

“O TODAS in-Rede desempenha um papel crucial para mulheres com deficiência, dada a persistente realidade global da violência contra a mulher. O curso é uma jornada transformadora para as mulheres, proporcionando não apenas habilidades de liderança, mas também fortalecendo a confiança e a consciência do seu potencial. É um passo significativo em direção à construção de comunidades mais justas e igualitárias”, aponta a coordenadora do programa, Caroline Reis.

O curso conta com certificado, é online e acessível em Libras. As aulas desta nova turma acontecem às terças e quintas-feiras do mês de março, nos dias 12, 14, 19, 21 e 26, das 19h às 22h.

A iniciativa é fruto de parceria com a Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais (AME). Mais informações no site: www.todasinrede.sp.gov.br.

Mulheres com deficiência

Dados do Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência apontam que mais de 2,1 milhões de mulheres com deficiência residem no estado de São Paulo. Dos empregos formais ocupados por pessoas com deficiência, mulheres representam cerca de 39%. Em violência de gênero, em 2022, foram registrados mais de 600 boletins de ocorrência por mulheres com deficiência.