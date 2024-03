Polícia prende homem que atuava em roubos de medicamentos de alto custo em São Paulo

Os policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam, na terça-feira (5), um homem apontado como um dos mais atuantes em ataques a drogarias na cidade de São Paulo. A prisão aconteceu na região do Brás, na região central. No momento do flagrante, o suspeito estava com medicamentos de alto custo, que foram roubados no bairro Vila Saúde, na zona sul.

As investigações da 5ª Delegacia do Patrimônio avançaram após a prisão de outro envolvido no esquema criminoso, no domingo (3). Com as novas informações, os agentes identificaram mais um integrante do bando que estava em uma hospedagem no centro da cidade. Os policiais foram até o local na terça-feira e flagraram o homem deixando a pensão com um saco plástico e entrando num carro.

Na abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi contido. Na embalagem, os policiais apreenderam os medicamentos que constavam como roubados, além de um simulacro de revólver.

Todos os itens foram apreendidos, e o suspeito foi autuado por roubo qualificado, ameaça, resistência, desacato e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.