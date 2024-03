Estação Brás recebe ação do Nube para atendimento a estudantes em busca de emprego

Nesta sexta-feira (8), profissionais do Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) estarão na Estação Brás da CPTM, das 9h às 17h, para auxiliar e facilitar a busca de estudantes à primeira oportunidade de trabalho. A ação oferece vagas para jovem aprendiz e estágio para os níveis de ensino médio, técnico e superior de modo totalmente gratuito.

As vagas de estágio são destinadas a candidatos a partir de 16 anos com grau de escolaridade do ensino médio, técnico ou superior. Já as de jovem-aprendiz tem como predefinição a idade mínima de 14 anos e máxima de 24.

O Nube tem convênio com 15 mil empresas, o que possibilita a oferta de oportunidades em diversas áreas, entre elas tecnologia, humanas, exatas, saúde.

Para ter acesso às vagas de emprego, os interessados podem comparecer à estação e fazer o cadastramento do currículo com informações sobre escolaridade, dados pessoais, documentos e formas de contato para que as empresas possam entrar em contato.

Durante a iniciativa, os interessados poderão tirar dúvidas e receber orientação de como identificar novas oportunidades, participar de processos seletivos, entender como funciona todo o sistema de contratação e quais são os seus direitos.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em quase 1.700 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.