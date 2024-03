Governo de SP realiza ações para neutralizar emissões de gases de efeito estufa

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo realizou nesta sexta-feira (15) o plantio de 476 árvores nativas da Mata Atlântica e neutralizou as emissões de gases de efeito estufa de 2023. Mudas de Jacarandá, Ipê, Urucum e Cedro, entre outras, foram plantadas no Parque Ecológico do Tietê, localizado na zona leste de São Paulo, para compensar as 77 toneladas de carbono emitidas com transporte rodoviário e consumo de água e energia. O plantio e a certificação são uma parceria com o Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza (IBDN).

“O turismo é uma indústria limpa que ajuda a preservar o meio ambiente, além de gerar novos empregos e desenvolvimento local”, afirmou o secretário Roberto de Lucena, titular da pasta, que participou da ação. “É por esta razão que as práticas de sustentabilidade devem permear todo o modo de operação da Secretaria, da concepção dos projetos à execução das obras”, disse. A compensação de carbono é uma iniciativa alinhada com as metas de sustentabilidade assumidas pelo Brasil com a Organização das Nações Unidas (ONU) e com as diretrizes do Governo de SP.

A neutralização ou sequestro de carbono é uma das alternativas criadas para mitigar os impactos causados ao meio ambiente pelo excesso de emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE), ocasionado pelas atividades humanas. Um novo inventário de emissões será realizado este ano para compensar o impacto das atividades poluentes de 2024. A Secretaria também está revendo as práticas de produção para reduzir suas emissões.

O turismo de natureza ou ecoturismo, como é conhecido, é a motivação de uma em cada quatro viagens no Brasil, de acordo com o Boletim do Turismo Doméstico Brasileiro, do Ministério do Turismo em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). É também o segmento que mais cresce no país, cerca de 25% ao ano, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura (ABETA).

No dia 20 de julho de 2023, a secretaria criou o Comitê de Sustentabilidade e Carbono Zero, com a finalidade de identificar e aplicar práticas de sustentabilidade pelos servidores e prestadores de serviço no ambiente de trabalho, tais como reduzir o consumo de papel e plástico; criar mecanismos para economia de água e energia elétrica; conscientizar sobre o uso de recicláveis; promover a coleta seletiva de lixo e identificar pontos de descarte de lixo eletrônico.