São José do Rio Pardo recebe a campanha ’21 Dias Por Elas’

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher, promove em São José do Rio Pardo o painel “Rompendo Ciclos”, como parte da campanha “SP Por Todas: 21 Dias Por Elas”. A iniciativa integra o movimento internacional “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher” e tem como objetivo promover ações e reflexões voltadas à segurança e à proteção das mulheres.

“Os municípios do interior do estado têm mostrado grande empenho em apoiar ações voltadas à proteção das mulheres, e trazer a campanha ‘21 Dias Por Elas’ para São José do Rio Pardo é uma forma de reforçar esse compromisso. Essa é uma oportunidade para envolver a comunidade local em uma conversa essencial sobre como romper barreiras e avançar na construção de um ambiente mais seguro para todas as mulheres”, ressalta Valéria Bolsonaro, secretária de Políticas para a Mulher.

Leia a reportagem completa na Agência SP