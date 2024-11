Osasco recebe Prêmio ‘Luiza Matida’ pelas ações para zerar a transmissão vertical do vírus HIV

Divulgação

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, recebe no próximo dia 08/11, o Prêmio Luiza Matida, em reconhecimento às ações para eliminar a transmissão vertical do vírus HIV, aquela transmitida de mãe para filho, durante a gravidez ou durante o parto.

A premiação integra a programação da 9ª Semana Paulista de Mobilização Contra a Sífilis e Sífilis Congênita e da 1ª Semana Paulista de Mobilização Contra a Transmissão Vertical do HTLV, no Espaço Hakka, em São Paulo.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, destacou que esse reconhecimento reflete o esforço e dedicação das equipes do município em eliminar a transmissão vertical do HIV. “A conquista do prêmio representa um marco importante na saúde pública do município e simboliza o trabalho árduo das equipes em garantir um pré-natal de qualidade”.

Municípios com mais de cem mil habitantes concorreram ao prêmio, que também leva em conta outros indicadores de impacto, como cobertura mínima de quatro consultas de pré-natal para 95% das gestantes e oferta de pelo menos um exame de testagem de HIV. Serão premiados 53 municípios do Estado de São Paulo.

Para o secretário de Saúde, Fernando Machado de Oliveira, o prêmio é resultado da dedicação e trabalho de excelência desenvolvido pelas equipes da Secretaria de Saúde de Osasco, da Vigilância Epidemiológica, Hospital e Maternidade Amador Aguiar, Casa da Mulher, da Atenção Básica e do Programa Municipal de IST/AIDS, além de hospitais da rede privada de saúde. Nesses locais são realizadas ações de prevenção, acompanhamento e tratamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis e AIDS.

Prevenção, diagnóstico e tratamento

A estrutura da rede pública de Saúde de Osasco conta com um Centro de Testagem e Aconselhamento (dentro da Policlínica Sul – Rua Dom Ercílio Turco – 100 – Vila Osasco), onde população pode realizar tanto o teste rápido, cujo resultado fica pronto em 15 minutos, quanto o convencional, que fica pronto em 15 dias. Caso o resultado seja positivo, a equipe de saúde encaminhará o paciente para o início do tratamento. Esses mesmos testes são realizados em todas as Unidades Básicas de Saúde.

O tratamento para os pacientes com HIV/AIDS consiste na ingestão de medicamentos antirretrovirais que impedem a multiplicação do vírus no organismo e ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico. O uso regular dos antirretrovirais é fundamental para aumentar o tempo e a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV e reduzir o número de internações e infecções por doenças oportunistas.

O município também conta com o Programa Fique Sabendo, que faz o pré-aconselhamento, a coleta do exame e o pós-aconselhamento. Os insumos de prevenção, como os preservativos (camisinhas), também estão disponíveis nas unidades de saúde. Qualquer pessoa pode retirá-las sem necessidade de identificação. Também não há limite. Para mais informações, ligue 156.

Quem foi Luiza Matida

Luiza Matida, médica já falecida, trabalhou durante 20 anos no Centro de Referência e Treinamento do Programa de DST/AIDS-SP da Secretaria de Estado da Saúde, coordenou a elaboração e a implantação de políticas públicas e estratégias para a eliminação da transmissão vertical de HIV e Sífilis do Programa Estadual de DST/Aids. Em homenagem a Luiza Matida, o Programa Estadual DST/Aids-SP deu o nome dela ao prêmio, destinado aos municípios do Estado de São Paulo que alcançarem a meta de eliminação da transmissão vertical de HIV e Sífilis.