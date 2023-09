Programa Nossa História homenageia advogados osasquenses

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

A 104ª edição do Programa Nossa História, organizado pela Câmara Municipal de Osasco, prestou, na manhã desta quinta-feira (31), homenagens aos profissionais de advocacia que atuam no município.

Para representar a categoria profissional, participaram do ato cívico representantes da 52ª Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Osasco.

A presidente da entidade, Dra. Maria José Soares Bonetti, hasteou a bandeira do Brasil; o vice-presidente, Dr. Darlan Rocha de Oliveira, conduziu a bandeira do estado de São Paulo ao alto do mastro; e o presidente da Comissão de Assuntos Legislativo e Administração Pública da entidade, Dr. Helder Luiz Pereira Veiga, hasteou a bandeira de Osasco.

A presidente mirim da Câmara de Osasco, Lavínia Alves Novais, e sua suplente, Ana Rafaella de Alencar, também participaram da cerimônia, acompanhadas da professora Daniela.

Após o hasteamento das bandeiras, o poeta e diretor-cultural da Ordem dos Emancipadores de Osasco, Luiz Tamborilando, declamou o poema “Dom Pedro I – Herói da Independência”.

“Foi um convite muito apropriado, que antecede a data magna da nossa pátria, o 7 de setembro”, afirmou Tamborilando.

OAB Osasco

Com quase cinco mil advogados inscritos, a OAB Osasco contribui ativamente para o desenvolvimento do município.

A lei 5.261/2023, fruto de uma parceria entre a OAB, Prefeitura e a Câmara de Osasco, trata de convênio entre o município e a OAB para a prestação de assistência jurídica gratuita a mulheres vítimas de violência doméstica.

“A OAB ofereceu o projeto ao prefeito Rogério Lins, que o abraçou. A Câmara aprovou e se tornou lei”, explicou a presidente da OAB Osasco, Dra. Maria José.

Segundo a advogada, a violência doméstica é um tema que precisa do olhar de todos, porque envolve as famílias de Osasco. “O intuito é contribuir para a paz”, acrescentou.

O vice-presidente, Dr. Darlan Oliveira, falou sobre a contribuição que a OAB tem dado para o crescimento da cidade. “Ainda que o trabalho da instituição seja indireto, essa construção para fazer de Osasco mais justa é muito importante”.

O Dr. Helder Veiga, que além de membro da OAB Osasco, é chefe de gabinete da vereadora Elsa Oliveira (Podemos), enalteceu a pujança de Osasco e a hospitalidade com que foi recebido na cidade. “Osasco é uma cidade especial. Está no meu coração. Espero contribuir com a população com os meus conhecimentos jurídicos”, disse o advogado, natural da cidade de Santos (SP).

Frente Parlamentar

O secretário da Frente Parlamentar Nossa História, vereador Délbio Teruel (União), enfatizou a força da OAB Osasco, comandada por uma mulher. “Ficamos felizes em ver um trabalho sério dentro da nossa OAB, sem advogado não tem justiça”.

Já o presidente da Frente Parlamentar Nossa História, vereador Josias da Juco (PSD), reforçou a importância dos advogados e da OAB para a construção de um país mais justo. “É uma instituição muito amiga dos poderes, com quem a gente tem uma relação muito boa”, afirmou.

Josias falou da recente visita do programa Autoridades Mirins ao Fórum da cidade e sugeriu que, na próxima edição, a OAB também seja contemplada pelo programa.

MULTIMÍDIA ► FOTOS | VÍDEO | EDIÇÕES ANTERIORES | REPORTAGEM