Cerca de 5 mil pessoas acompanham desfile de 7 de Setembro em Osasco

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

Cerca de 5 mil pessoas acompanharam, nesta quinta-feira (7), o tradicional Desfile Cívico e Militar de 7 de Setembro de Osasco, este ano em comemoração aos 201 anos da Independência do Brasil.

Organizado pela Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, o desfile teve como tema “O Mundo da Literatura – Uma Viagem pela História”. Autoridades civis e militares acompanharam o desfile no palanque montado na Avenida dos Autonomistas.

Desfilaram 58 escolas municipais, 53 entidades civis, além das guarnições do Exército Brasileiro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal (GCM), somando 18 mil participantes.

Antes do desfile, a Câmara Municipal de Osasco promoveu a cerimônia de hasteamento das bandeiras do Brasil, do estado de São Paulo e de Osasco.

O prefeito Rogério Lins (Podemos) hasteou a bandeira do Brasil; o presidente da Câmara, vereador Carmônio Bastos (Podemos), a bandeira do estado de São Paulo; e o presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco, Lázaro Antônio Suave, a bandeira de Osasco.

Também prestigiaram a solenidade os vereadores Ana Paula Rossi (PL), Cristiane Celegato (Republicanos), Délbio Teruel (União Brasil), Emerson Osasco (Rede), Fábio Chirinhan (PP), Joel Nunes (Republicanos), Josias da Juco (PSD), Julião (PSB), Laércio Mendonça (PSD); o deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos), secretários municipais e demais autoridades.

O desfile foi aberto oficialmente às 9 horas, após o comandante do 4º BIMEC, Coronel William Ochsendorf e Souza, efetuar o procedimento de “Revista à Tropa” em companhia do prefeito Rogério Lins.

Os alunos da rede municipal levaram muita cor e alegria à avenida, com cartazes e adereços enfocando o tema do desfile. Nomes de destaque da literatura — como Cora Coralina, Ariano Suassuna, Tomaz Antonio Gonzaga — e das artes plásticas foram destaque entre as coreografias.

Maior Desfile da História

A edição deste ano já é considerada a maior da história de Osasco, segundo a organização. “Hoje é um dia muito especial para a nossa cidade. É o maior desfile da nossa história. Nós vamos passar de 18 mil pessoas na avenida, fora as que vieram para assistir”, explicou Rogério Lins.

O presidente Carmônio Bastos falou sobre a emoção de participar do evento. “É o primeiro 7 de Setembro que participo como presidente da Câmara de Osasco. O povo brasileiro deveria praticar mais atos cívicos como esse”, afirmou.

“Uma festa linda, estou muito feliz de estar comemorando a Independência do Brasil”, declarou Ana Paula Rossi. “É um dia especial para a nossa cidade e para o nosso país”, acrescentou Laércio Mendonça.

Para o presidente da Frente Parlamentar Nossa História, Josias da Juco, foi um dia muito especial. “É muito bom a gente ver as escolas, as instituições e os militares. Parabéns a todos os organizadores, principalmente à Secretaria de Educação”.

