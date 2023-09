Debates na Câmara reforçam importância de esclarecimentos sobre a depressão

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

No Setembro Amarelo, mês da campanha nacional de combate ao suicídio, a Câmara Municipal de Osasco reforça o debate em torno do assunto. Foi o que aconteceu nesta quinta-feira (21), durante a 52ª Sessão Ordinária.

Os parlamentares parabenizaram os voluntários do Grupo Depressão Tem Cura (DTC) pela realização do Evento “Vida a Cores”, realizado no último dia 17 em todo o país. Ação que ajudou mais de 200 mil pessoas, atendidas pelos voluntários.

O grupo, que compareceu no Plenário, atua levando informação e orientação sobre o suicídio, depressão, ansiedade e outros transtornos que afetam a saúde mental.

“Os trabalhos visam a reflexo e a conscientização de assuntos como depressão, ansiedade que, muitas vezes, levam ao suicídio e esse atendimento é fundamental e pode salvar vidas” ressalta o vereador Joel Nunes (Republicanos).

Presidindo a Sessão, Julião (PSB) falou sobre a importância de abordar o assunto junto à população. A vereadora Lúcia da Saúde (Podemos) parabenizou Joel Nunes por voltar a debater o assunto da depressão e da ansiedade.

“Ter pessoas que façam um trabalho de conscientização, levando informação para as pessoas com amor é muito importante. Precisamos reconhecer a questão e tantos outros fatores que provocam a depressão que pode levar ao suicídio”, afirmou a parlamentar ao falar sobre a importância do ouvir.

“Em uma sociedade tão decadente encontrar pessoas que se preocupam com as outras é louvável e nos faz acreditar no amanhã. Mas precisamos que o poder público também faça o seu trabalho”, lembrou o vereador Emerson Osasco (Rede).

O assunto foi levantado devido uma Moção de Aplauso, proposta por Joel Nunes, dedicada ao grupo e aprovada por unanimidade.

