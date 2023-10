Grupo de trabalho do Dia da Bandeira se reúne para organizar celebrações

Por Ana Rodrigues

A Frente Parlamentar Nossa História, através do Grupo de Trabalho do Dia da Bandeira, realizou na manhã desta quarta-feira (18), na Câmara Municipal de Osasco, uma reunião com representantes do 2º Batalhão de Polícia do Exército (2º BPE), da Secretaria de Educação, Prefeitura de Osasco e da Ordem dos Emancipadores de Osasco. O objetivo é organizar as festividades do Dia da Bandeira, a ser celebrado em 19 de Novembro.

Neste ano, serão 13 dias de celebrações, entre 7 e 19 de novembro. Estão programadas realizações de edições especiais do Programa Nossa História do dia 07 ao dia 19, que acontecerão nos dispositivos da Prefeitura, da Câmara Municipal, da EMEF Marechal Bittencourt, da Escola Estadual Irmã Gabriela, do Osasco Plaza Shopping, do Calçadão da Rua Antônio Agu, entre outros.

“Vamos celebrar o Dia da Bandeira de uma forma histórica para a cidade de Osasco”, comentou o presidente da Frente Parlamentar, vereador Josias da Juco (PSD).

Um dos objetivos da Frente Parlamentar Nossa História é despertar para a importância da Bandeira do Brasil. “O respeito aos símbolos nacionais faz parte da unidade do país. Precisamos valorizar a importância desse nosso símbolo que, ao lado do Hino Nacional, representa a nossa nação, representa cada cidadão desta terra”, reforçou Josias.

As escolas municipais, estaduais e particulares devem participar das celebrações dos Dia da Bandeira. Já o 2º BPE deve realizar palestras em escolas para ressaltar o valor da Bandeira Nacional.

“Diversos segmentos da sociedade estarão participando da programação que, em breve, será anunciada de forma integral”, disse com grande expectativa o coronel Pedro Cardoso da Cunha Neto, que ressaltou a participação das demais forças de segurança como a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal.

Participaram da reunião o Sr. Fábio Grossi (chefe de Gabinete do Prefeito) e representantes do 2º Batalhão de Polícia do Exército, da Secretaria de Educação, da Ordem dos Emancipadores, da Câmara Municipal (áreas de Comunicação, Institucional e Cerimonial), dos gabinetes dos vereadores Paulo Júnior (PP) e Josias da Juco.