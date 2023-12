“Nossa História” mostra como pluralidade constrói a sociedade

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

A 120ª edição do Programa Nossa História, realizada na manhã desta quinta-feira (30), homenageou três personalidades que atuam em setores distintos e construíram carreiras vitoriosas.

Mirael Rodrigues da Silva, advogado e diretor presidente da Liga Estadual de Truco; Cláudia Azevedo, jornalista e CEO do Jornal Giro; e Yaci Salles Nemer, professora e assessora especial do secretário de Educação, conduziram e hastearam, respectivamente, as bandeiras de São Paulo, do Brasil e de Osasco.

Emocionados, falaram sobre suas carreiras e sobre o papel que representaram na área que decidiram atuar.

Yaci Salles Nemer é servidora pública há 46 anos e apaixonada por Osasco. “A nossa cidade é maravilhosa. Desde pequena eu tenho amor por esse lugar. Temos de ter orgulho e respeito pelos nossos cidadãos, que também contribuem para que nossa cidade seja o que ela é”, ressaltou Yaci. A servidora iniciou sua carreira na Prefeitura de Osasco ainda na gestão do prefeito Guaçu Piteri, no Departamento Jurídico. Contudo, foi aprovada em concurso para a Secretaria de Educação, onde encontrou seu propósito.

“Vocês não têm noção de como é gratificante o ambiente de uma sala de aula. Eu me apaixonei, é indescritível contribuir para a formação e o caráter do cidadão. O meu coração mora na educação”, contou, emocionada, Yaci.

O diretor-presidente da Liga Estadual de Truco e, também, advogado atuante em atividades sociais, Mirael Rodrigues da Silva, falou sobre a representatividade da Liga não apenas no esporte, mas também nas ações sociais.

“Na pandemia, arrecadamos muito para as famílias que, na época, enfrentaram muitos problemas sociais”, declarou Mirael Rodrigues, ao prestar homenagens à Jorge Florêncio, conhecido como boi, e um dos principais articuladores e incentivadores da formação da Liga.

A jornalista Cláudia Azevedo, acostumada a fazer entrevistas, disse que estava emocionada e que estava difícil se expressar. “É um momento muito feliz e quero agradecer o Programa Nossa História, o meu amigo Bognar e a todos. Eu nunca tinha recebido uma homenagem como essa e confesso que senti o peso de hastear a bandeira do nosso país. Hoje, entendi que amor é esse que temos por Osasco, por São Paulo e pelo Brasil”, declarou a diretora Jornal Giro, que completa 16 anos de história.

O vereador Batista Comunidade (Avante) acompanhou o amigo Mirael Rodrigues e expressou a honra que sentiu em ver a periferia representada nesta edição do Nossa História.

“Ver a periferia representada no Programa Nossa História é muito importante e significativo, por todo o trabalho que é feito”. Disse o parlamentar, que reforçou a importância dos eventos organizados pela Liga de Truco.

O vereador Josias da Juco (PSD), presidente da Frente Parlamentar Nossa História, falou sobre cada um dos homenageados e como seus papéis servem de inspiração para as pessoas.

“Estou muito feliz em ver tantas pessoas especiais, com histórias incríveis, participando hoje”.

