Parlamentares voltam a usar a Tribuna para falar de suas ações

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

Uma das funções dos vereadores é fiscalizar as ações do Executivo, especialmente daquelas que tiveram projetos aprovados pela Casa de Leis. Durante a 72ª Sessão Ordinária, realizada na tarde desta quinta-feira (07), os vereadores inscritos puderam usar a Tribuna para falar de seus projetos e ações.

José Carlos Santa Maria (Patriota) ressaltou o início das atividades de creches conveniadas no Jd. Santa Maria, que auxiliarão a reduzir o número de crianças na fila por vaga em creche. Ele apontou que a UBS do Santa Maria terá espaços muito mais adequados para atender a população.

Há tempos requerendo a abertura de uma unidade de Pronto Atendimento 24 horas no Jd. Novo Osasco, Elsa Oliveira (Podemos) expressou sua satisfação em anunciar que, em breve, o bairro voltará a ter uma unidade de saúde 24 horas.

“Estou muito feliz que teremos uma unidade 24 horas no novo Osasco, pois os moradores precisam ir para o Jd. Conceição ou ao Jd. Santo Antônio para serem atendidos. E nem sempre a pessoa tem condições para se deslocar”, alertou a parlamentar.

Pelé da Cândida (MDB) alertou que, atualmente, alguns espaços públicos estão sendo ocupados por pessoas que não são profissionais da Prefeitura de Osasco. Segundo ele, o fato vem provocando desconforto nos usuários dos espaço. “Precisamos ter mais cuidado com isso, porque pode haver prejuízos para a população, isso não é normal”, apontou o parlamentar, que também falou sobre a necessidade de reforçar a limpeza do Córrego do Ribeirão Vermelho.

Batista Comunidade (Avante) reforçou um dos pontos apontados por Pelé da Cândida, em relação ao mesmo córrego, e falou sobre a UBS do Jd. Mutinga. “Precisamos acelerar a obra, principalmente por causa dos nossos idosos, que precisam se deslocar para outras unidades”, disse Batista.

Julião (PSB), vice-presidente da Câmara, parabenizou o Executivo pelos serviços que estão melhorando a qualidade de vida dos munícipes, especialmente em relação ao recapeamento.

“Estamos vendo muitas vias que, há anos, esperavam o recapeamento recebendo a melhoria, mas que, muitas vezes, essas melhorias são prejudicadas pelas obras da Sabesp. Ela tem nos atendido muito em reuniões nesta Casa, mas precisamos encontrar soluções para que nas ruas, onde há programação de recapeamento, a Sabesp execute as obras antes do trabalho do Executivo”, reforçou o parlamentar.

Emerson Osasco (Rede) e Juliana da AtivOz (PSOL) parlamentares da oposição questionaram ações do Executivo, especialmente em relação a projetos que tramitam nos poderes Executivo e Legislativo.

Laércio Mendonça (PSD) falou sobre o bairro do bairro Olaria do Nino, que cresceu muito e que é urgente e necessário reforçar obras de canalização, que são muito antigas na região. Ele reforçou a urgência em viabilizar um estudo técnico para a redução da velocidade nas avenidas Sport Club Corinthians e Visconde de Nova Granada.

Já Cristiane Celegato (Republicanos) parabenizou a parceria com o Governo do Estado na implantação de uma Casa Terapêutica na cidade. “Teremos a primeira Casa Terapêutica de Osasco e tenho certeza que ampliaremos esse trabalho em breve, porque há tempos venho pedindo. Inclusive uma Casa de Reabilitação para usuários de álcool e drogas”. A parlamentar também falou sobre a Lei 5268/2023 que implantou no município o uso do cordão do girassol que identifica pessoas com deficiências ocultas e apelou ao executivo que seja instalado um ar-condicionado na farmácia da UBS do Três Montanhas.

Délbio Teruel (União Brasil), líder do governo na Câmara, defendeu as ações do Executivo e encerrou a Sessão de Expediente, pedindo que a população respeite as regras de trânsito, especialmente em relação ao uso de álcool. “Infelizmente, um policial foi morto devido à irresponsabilidade de outra pessoa que bebeu e foi dirigir”, lamentou o parlamentar.

MULTIMÍDIA ► 72ª Sessão Ordinária | FOTOS | VÍDEO