Câmara alerta sobre problemas renais provocados por uso indevido de remédios

Por Ana Rodrigues

A Sociedade Brasileira de Nefrologia recebeu o apoio da Câmara Municipal de Osasco, por meio de uma Moção de autoria da vereadora Ana Paula Rossi (PL), aprovada pelos vereadores durante a Sessão Ordinária desta quinta-feira (3). A Moção de Apoio se deve às ações realizadas pela entidade em favor do Dia Mundial do Rim, celebrado em 14 de março.

Ao discutir a Moção, Ana Paula vestiu uma camiseta para divulgar e incentivar a Campanha Nacional 2024 pela saúde dos rins. Ela alertou sobre os cuidados necessários com estes órgãos.

“Existe como prevenir a doença renal. Sou transplantada do rim, pois tive problema congênito, descoberto quando eu estava com seis anos. Mas muitas pessoas adquirem a doença e não sabem, porque ela é silenciosa e é possível detectar com um simples exame de sangue. E é possível cuidar dos rins com alimentação adequada, não exagerar no sal e tomar muita água”, declarou Ana Paula Rossi.

O exame de sangue citado pela parlamentar é o de creatinina. Ele dosa a quantidade dessa substância, e funciona como um biomarcador para avaliar o funcionamento renal.

Lúcia da Saúde (PODE) aproveitou para fazer um alerta sobre o uso indevido de medicamentos, principalmente com o incentivo nas redes sociais.

“Quero dar um alerta sobre o uso indevido de medicamentos que são prejudiciais à saúde dos rins. Inclusive, muitas pessoas usam remédios para emagrecer, tomam remédios porque alguém falou, sem orientação. Isso pode prejudicar a saúde dos rins”, ressaltou.

Ana Paula Rossi destacou ainda que alguns medicamentos e alimentos também são prejudiciais aos rins. “Anti-inflamatório também é muito danoso aos rins. Além disso, há alimentos que as pessoas que têm problemas renais também não podem comer, como a carambola, que é prejudicial”, concluiu a parlamentar.