Vereador pede fiscalização nas calçadas do trecho da Estrada João Fasoli com Avenida São Camilo, na Granja Viana

Preocupado com a mobilidade dos munícipes que moram ou transitam naquela região, o vereador Antônio Beserra (PL) apresentou, na 39ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Carapicuíba, a indicação n° 1.905/2023. No documento, o parlamentar pede fiscalização e o desenvolvimento de um projeto de acessibilidade para adequar o trecho da Estrada João Fasoli com a Avenida São Camilo (fundo do Condomínio Palos Verdes), no bairro da Granja Viana, para o trânsito de pedestres.