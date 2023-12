Projeto de Decreto Legislativo concede título de Cidadão Carapicuibano a Edmilson José da Silva

Por sua trajetória artística, fomento da cultura popular brasileira e pela grande representatividade no município, a Câmara de Carapicuíba aprovou, nessa terça-feira (12), o Projeto de Decreto Legislativo n° 221/2023, que concede o título de Cidadão Carapicuibano a Edmilson José da Silva, o “Vuku-Vuku”. A iniciativa é do vereador Prof. Batata (PODE) e a honraria será entregue em Sessão Solene a ser agendada pela Câmara.

Além disso, com o objetivo de reconhecer e valorizar o empenho e dedicação dos agentes da Seccional de Carapicuíba, Prof. Batata também assina, juntamente com o presidente da Câmara, Ronaldo Souza (PSDB), a Moção de Aplausos n° 330/2023. O documento menciona o trabalho que vem realizando em favor da Segurança Pública de Carapicuíba os delegados Emílio Paulo Braga Françolin e Monia Olga Neubern Pescarmona, os escrivãs Adelso Petramale de Lima e Marcelo Pereira da Cruz, bem como os investigadores Carlos Eduardo de Oliveira Crippa, José Carlos Alves da Silva, José Francisco do Nascimento e Vitor Rocha de Oliveira.