Você faz Osasco brilhar – EP 31 – Jornalista Nancy Nasser

Neste episódio recebemos uma mulher bem a frente de seu tempo. Senão vejamos: Jornalista, Colunista Social, apresentadoras de programas de Tv, Diretora do Mini Clubinho. Destacou-se na política ao lado de personalidades como Paulo Maluf, Laudo Natel, Paulo Egydio Martins, prefeitos Olavo Setúbal, Francisco Rossi, Emídio de Souza, Jorge Lapas, Celso Gíglio e Rogério Lins. Primeira mulher a ser presidente do Lions Clube realizando diversas campanhas de fundo social. Atualmente é colunista social no no jornal Correio Paulista, servidora pública e assessora na SETIDE, participa de comissões do Direito do Terceiro Setor, Direito Digital e Direitos Humanos da OAB Osasco. Também atua como assessora de imprensa do Osasco Plaza Shopping, do CIESP e TLS, entre outros. Com tantas atividades recebeu merecidamente diversos prêmios e honrarias como o Título de cidadã Osasquense. Uma vida de inspiração e motivação. Com ela aprendemos que a mulher pode ser mesmo o que quiser !!!! Assista até o final e venha se emocionar com a gente!

Lembrando…

O programa “Você faz Osasco brilhar” tem por objetivo compartilhar memórias afetivas sobre nossa cidade além do resgate de fatos históricos marcantes. Uma conversa descontraída sobre o passado, presente e futuro de Osasco. Fazemos uma homenagem pela história de vida e reconhecimento de pessoas especiais que contribuem para que a cidade brilhe cada vez mais . Também aprendemos um pouco sobre a história de cada bairro. Venha aprender com a gente!



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube

