Aconteceu na Semana | Crianças são resgatadas em creche, após chuva em Osasco

Uma creche municipal em Osasco-SP foi invadida pela água, após a forte chuva que atingiu a região. O incidente gerou apreensão entre as crianças presentes no local, que foram resgatadas e amparadas pelos professores da creche.



