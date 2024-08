Dançarina de break nos Jogos, Raygun é alvo de campanha de ódio online

A dançarina australiana de break Rachael Gunn afirmou que as críticas que tem recebido desde que competiu na Olimpíada de Paris têm sido devastadoras e pediu respeito à privacidade de sua família e amigos.

“Eu agradeço muito pela positividade, estou feliz de poder ter trazido um pouco de alegria às suas vidas. Isso é o que eu esperava”, disse Gunn, que é conhecida como B-girl Raygun, em uma postagem no Instagram nesta quinta-feira (15). “Eu não me dei conta de que isso também abriria a porta para tanto ódio, o que, francamente, tem sido bem devastador”, acrescentou.

Gunn foi fortemente criticada na internet e em programas na imprensa depois de ter perdido todas as suas três batalhas em Paris, onde o breaking estreou na Olimpíada.

“Bem, eu fui lá e me diverti. Fiz tudo com muita seriedade. Eu trabalhei duro me preparando para a Olimpíada e dei tudo o que poderia dar. De verdade”, afirmou Gunn.