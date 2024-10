Prefeitura intensifica ações de saúde da mulher no Outubro Rosa

Dia “D” de mobilização será no sábado, 19/10, das 9h às 17h, com atividades e exames preventivos em unidades de saúde de Osasco

Olga Liotta

Secom/PMO

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, está promovendo desde 1º de outubro diversas atividades voltadas à saúde da mulher em alusão ao Outubro Rosa, campanha mundial de conscientização e prevenção do câncer de mama e colo uterino. As ações estão sendo realizadas em todas as 37 Unidades Básicas de Saúde (UBS), duas Policlínicas, três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), no Hospital e Maternidade Amador Aguiar, na Casa da Mulher e no Hospital Municipal Antônio Giglio.

Com o objetivo de alcançar o maior número possível de mulheres, a Prefeitura ampliou a oferta de exames durante este mês. As ações incluem palestras de sensibilização, coleta de Papanicolau, consultas médicas e de enfermagem com encaminhamentos para exames de imagem, além da realização de mamografias, ultrassonografias mamárias e transvaginais. Essas medidas visam ao diagnóstico precoce e à adoção de ações preventivas.

O tema está sendo abordado de forma abrangente, com distribuição de panfletos informativos, decoração temática nas unidades de saúde e capacitação dos profissionais envolvidos.

Além disso, em apoio à campanha, o Viaduto Metálico, um dos principais cartões postais de Osasco, foi iluminado com o tom rosa, reforçando o momento e a importância da prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e cuidados contínuos.

O Dia “D” de mobilização ocorrerá no sábado, 19 de outubro, das 9h às 17h, em diversas unidades de saúde do município, oferecendo atividades e exames preventivos, como consultas médicas e coleta do Papanicolau.

Confira as 13 unidades participantes do Dia “D”:

1- UBS Francisca Lima de Lira (Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 100 – Portal D’Oeste)

2- UBS José Groff (Avenida Bandeirantes, 550 – Aliança)

3- UBS Darcy Alves Evangelista (Avenida São José, 1189 – Ayrosa)

4- UBS Neide Alves (Rua Ameixeira, 100 – Cidade das Flores)

5- UBS Santa Gema (Rua Albino José Freixeda, 109 – Presidente Altino)

6- UBS Getulino José Dias (Rua Joana Pereira Dias, 75 – Padroeira)

7- UBS José Francisco Rezende (Rua Conceição Scigliano, 195 – Vila Yolanda)

8- UBS Maria Pia (Rua Saturno, 48 – Jardim Santo Antônio)

9- UBS Lia Buarque (Avenida Clovis Assaf, 460 – Conceição)

10- UBS Silvio João (Rua João Florêncio Fontes, 261 – Helena Maria)

11- UBS José Sabino (Rua Luiz Gatti, 344 – Baronesa)

12- UBS José Hilário dos Santos (Rua Amador Bueno, 505 – Piratininga)

13- UBS Raimunda Cavalcante (Rua Profª Adelaide Escobar Bueno, 730 – Munhoz Junior)

Ações no Dia “D”

– Consultas médicas voltadas para a saúde da mulher

– Consulta com enfermeiro e coleta do Papanicolau

– Orientações e apoio com grupos de planejamento familiar

Serviço

Outubro Rosa – Osasco intensifica ações de promoção à saúde da mulher

Período: 1 a 30 de outubro

Locais: UBS, Policlínicas, CAPS, Hospital e Maternidade Amador Aguiar, Casa da Mulher e Hospital Antônio Giglio

Horário: ao longo do expediente de cada unidade

Gratuito

Dia “D”

Data: 19 de outubro

Horário: 9h às 17h

Locais: nas 13 UBSs participantes (relação acima)