Pesquisa possibilita experiências estéticas a pessoas cegas diante de obras de arte

A expectativa de Karen é que qualquer pessoa que entre em contato com a PAEE tenha a possibilidade de aplicar, no seu local de trabalho, propostas educativas de acessibilidade. Ao criar novas formas de percepção das obras de arte, é possível integrar as pessoas com deficiência visual a outros públicos que visitam a mesma exposição. Para isso, a perspectiva de diversas áreas e de profissionais e pessoas com deficiência é fundamental: “Foi por meio de olhares plurais que as mais variadas formas de diálogo foram possíveis na PAEE”, acredita Karen.

O primeiro artista a ser mediado por meio da Paee foi Pablo Picasso, com a pintura El pintor y la modelo e outras obras. O foco foi fazer um trabalho acessível em conjunto com pessoas cegas, em que foram criadas obras que buscassem alcançar a expressividade da obra original ao invés de fazer uma representação fiel dela. A ideia era que a pessoa cega experimentasse a desfiguração humana no próprio corpo, a partir de materiais como espuma e tecidos, com pesos e tamanhos diferentes, que dificultavam a movimentação. Foram adicionadas cores às peças, pensando nas pessoas de baixa visão e videntes.