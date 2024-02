Fevereiro Roxo: passageiros de SP podem participar de ações em apoio à campanha

Em apoio à campanha Fevereiro Roxo, CPTM e EMTU, empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), preparam uma série de ações para os passageiros com o objetivo de aumentar a conscientização sobre o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer e a importância do diagnóstico precoce e tratamento adequado.

CPTM

No dia 21 (quarta-feira), os passageiros que circulam pela estação Engenheiro Goulart, da Linha 12-Safira, terão acesso aos serviços de saúde oferecidos pela Escola Técnica Sequencial. A equipe informará sobre saúde básica, sobre a campanha do Fevereiro Roxo e do Fevereiro Laranja (mês de combate à leucemia), e fará aferição de pressão, frequência cardíaca e frequência respiratória.

EMTU

Passageiros das linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU que passarem pelos terminais Santo André (dia 20), Diadema (dia 22) e Luiz Bortolosso, em Osasco (dia 29), poderão participar de atividades em parceria com a Proz Educação. Das 9h às 13h, os estudantes vão distribuir folhetos informativos de conscientização à campanha e os passageiros terão disponíveis testes gratuitos de glicemia e aferição da pressão arterial.

Fevereiro Roxo

Criada em 2014, a campanha tem como objetivo conscientizar sobre a Doença de Alzheimer, Fibromialgia e Lúpus, enfermidades que não têm cura. O lema da campanha é “Se não houver cura, que ao menos haja conforto”, tendo como intuito promover bem-estar aos portadores das doenças.