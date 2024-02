Falso policial civil é preso com drogas, anabolizantes ilícitos e documentação falsa

Um homem que se passava por policial civil foi preso na sexta-feira (23), na avenida Martins Fontes, no bairro Saboó, em Santos, no litoral de São Paulo. A prisão do suspeito ocorreu após a Polícia Civil receber uma denúncia anônima sobre a comercialização de substâncias anabolizantes ilícitas.

Durante as diligências, os investigadores descobriram as características do carro de luxo, um Jaguar azul, usado pelo suspeito, e realizaram a ronda pela região informada na denúncia até encontrá-lo.

No veículo, os agentes encontraram anabolizantes e medicamentos ilegais, além de uma arma de fogo calibre 9 mílimetros municiada. Também foram localizadas identidades funcionais e distintivo falsificados, além de lança-perfume e outros tipos de drogas. As investigações apontam que o suspeito se passava por policial civil para obter vantagem.

Os objetos e o carro do falso policial foram apreendidos e exames periciais, solicitados.

O suspeito foi preso em flagrante e deve responder pelos crimes de corrupção e adulteração de produtos terapêuticos ou medicinais, falsificação de documento público, uso de documento falso, usurpação de função pública, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O caso foi registrado no 2º DP de Santos.