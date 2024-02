Fatecs divulgam quinta lista de aprovados no Provão Paulista

Está disponível a quinta lista de convocação do Provão Paulista Seriado para matrícula nas Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) do Centro Paula Souza (CPS). Para ingressar em um dos cursos superiores de tecnologia neste primeiro semestre de 2024, o candidato aprovado deve encaminhar a documentação solicitada até amanhã (27) pelo Sistema Remoto de Matrículas correspondente. Os links para os sistemas e as orientações sobre o procedimento estão disponíveis na página www.cps.sp.gov.br/provaopaulista.

As Fatecs disponibilizam computador com internet como opção para quem quiser fazer a matrícula. Após o prazo do dia 27, o jovem será desclassificado. A divulgação da sexta lista está programada para quinta-feira (29).

Ao todo, as Fatecs oferecem 10 mil vagas pelo Provão Paulista, com ingresso entre o primeiro e o segundo semestre de 2024. São 90 opções de cursos, de diferentes áreas do conhecimento, voltadas a alunos de Escolas Estaduais da Secretaria da Educação (Seduc-SP) e de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do CPS, bem como de outras redes participantes.

Além das Fatecs, a iniciativa do Governo de São Paulo permite acesso direto a vagas na Universidade de São Paulo (USP), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) e na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). As informações sobre o calendário e as normas de cada instituição de ensino podem ser consultadas no portal do Provão Paulista.

Documentação

Para efetuar a matrícula nas Fatecs, é necessário anexar, via upload, nos formatos PDF, JPEG ou PNG, os seguintes documentos: