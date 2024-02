Governo de SP registra o menor número de homicídios dolosos em 24 anos

Os índices de homicídios dolosos no Estado de São Paulo atingiram o menor patamar da série histórica, iniciada em 2001.

Conforme a Polícia Civil, foram 215 crimes registrados no primeiro mês do ano. O número representa uma queda de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando aconteceram 250 homicídios nas cidades paulistas. No mês passado houve a comunicação de 16 casos de latrocínio.

As denúncias de estupros aumentaram em um mês. Foram 1.196 casos em janeiro de 2024, o que representa uma alta de 3,4%, na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Crimes contra o patrimônio

Todas as modalidades de roubo apresentaram queda no primeiro mês do ano. Os roubos de veículo caíram 29%, passando de 3.172 para 2.251 casos. Os registros de roubos em geral regrediram de 20.782 casos, em janeiro de 2023, para 17.661 ocorrências no primeiro mês deste ano, queda de 15%.

Outro crime que teve uma importante redução foi o de roubo de carga. No primeiro mês do ano passado, a polícia contabilizou 509 ocorrências, enquanto neste mês foram 400 delitos da mesma natureza, ou seja, uma redução de 21,4%. Já os roubos a banco permaneceram zerados em ambos os comparativos.

Os índices de furtos em geral apresentaram queda de 2,4%, reduzindo de 47.688, no ano passado, para 46.541 em janeiro deste ano. Assim como os furtos de veículos, que caíram de 7.716 casos para 7.665.