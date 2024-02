40% dos paulistas usam serviços digitais do Governo de SP, aponta pesquisa

A transformação digital do Governo de São Paulo democratiza o acesso da população a serviços estaduais em tempo real, a qualquer hora e de qualquer lugar. Em 2023, os canais eletrônicos da gestão estadual foram utilizados por 40% da população paulista, de acordo com uma pesquisa conduzida pela Fundação Seade. O estudo também apontou grau de satisfação de 90%.

O levantamento chamado “Uso de serviços eletrônicos do governo de São Paulo” foi feito a partir de dados catalogados no último mês de outubro, por meio de coleta remota com base em unidade de resposta audível, e compilou respostas de 3.066 pessoas.

O uso dos serviços estaduais digitais é mais comum na Grande São Paulo do que no interior, assim como entre os homens e pessoas na faixa de 30 a 44 anos – a popularidade dos canais eletrônicos aumenta conforme a escolaridade e o nível de renda familiar dos respondentes.

Os serviços mais acessados remotamente são os do Poupatempo (74%) e do Detran (59%). Em ambos, o cidadão pode solicitar a emissão de uma série de documentos – no Detran, além da renovação da Carteira Nacional de Habilitação, também estão disponíveis opções de licenciamento ou transferência de veículos.

“No ano passado, sob o comando do governador Tarcísio de Freitas, iniciamos uma revolução digital em São Paulo. Tanto que a pesquisa do Seade já detectou: 90% dos usuários de serviços digitais do Governo afirmaram que voltariam a utilizar estes canais”, afirmou Caio de Paes Andrade, secretário estadual de Gestão e Governo Digital.

O levantamento também apontou que cidadãos com níveis mais altos de escolaridade e renda familiar utilizam as plataformas digitais com mais frequência. A taxa de uso quase triplica na comparação entre pessoas com ensino superior e as que só concluíram o ensino fundamental. A nota média atribuída à facilidade de uso das soluções digitais também teve ligeiro acréscimo entre 2023 (6,8) e 2021 (6,5) – a aprovação se repete nos diferentes tipos de serviços utilizados.

Detalhamento

A proporção de usuários é maior na Grande São Paulo (42%) ante o interior (38%), assim como os homens (43%) em relação às mulheres (38%). Os índices de acesso são mais significativos para os mais jovens, com destaque para a população de 30 a 44 anos (62%), proporção 35% superior àquela observada para as pessoas com 60 anos ou mais.

A adesão mais significativa de jovens pode ser influenciada por um maior domínio das habilidades digitais e familiaridade com as tecnologias de informação e comunicação, já registradas em outros levantamentos similares.

Entre as pessoas que utilizaram a internet em 2023 para acessar canais do Governo de São Paulo, 51% buscavam informações e 49% queriam efetuar algum serviço. A procura por informações foi majoritária entre mulheres e a população do interior, enquanto os serviços são mais populares entre os homens e pessoas com mais escolaridade e renda.

Considerando apenas o acesso para serviços, em 2023, os mais mencionados foram agendar atendimento (36%), emitir boletos, certidões ou licenças (25%), preencher inscrições ou matrículas (5%) e fazer reclamações (5%). Os 30% restantes acessaram outros serviços.

Satisfação

Nove em cada dez usuários dos serviços eletrônicos do Governo de São Paulo afirmaram que voltariam a utilizar os canais. A taxa de aprovação é uniforme entre a Grande São Paulo e o interior, assim como na maioria dos diferentes estratos sociodemográficos.

A percepção de benefícios também cresceu em 2023 na comparação ao levantamento de 2021. Os mais citados foram facilitar o acesso a serviços (40%), diminuir o tempo de espera (34%) e evitar que as pessoas precisem sair de casa (22%). Para as pessoas com menos escolaridade e renda mais baixa, o ganho de tempo foi apontado como o principal benefício. Entre os mais jovens e os com renda e grau escolar mais alto, a principal vantagem é a facilidade no acesso aos serviços.

Sobre o Seade

Há mais de 40 anos, o Sistema Estadual de Análise de Dados é referência nacional na produção e disseminação de análises e estatísticas socioeconômicas e demográficas do estado de São Paulo.