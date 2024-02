Desenvolve SP: concurso público oferece 13 vagas com salários de até R$ 7 mil

A Desenvolve SP, a agência de fomento do governo do estado de São Paulo, abriu concurso público para contratação de 13 novos funcionários. As vagas são para cargos de nível superior e os salários variam de R$ 4.683,63 a R$ 7.082,22.

A banca organizadora é a Fundação Vunesp. As inscrições serão feitas apenas pela internet e recebidas durante um mês, entre os dias 26 de fevereiro e 26 de março, e a prova objetiva está prevista para o dia 19 de maio. O valor da inscrição é de R$ 98,80 e todas as informações já estão disponíveis no site da Vunesp.

“Essa ampliação dos nossos quadros se fez necessária para melhorarmos a oferta de crédito e o nosso atendimento para empreendedores públicos e privados. Alinhados com os objetivos do governo estadual, acreditamos que assim podemos colaborar para geração de renda, emprego e desenvolvimento do Estado de São Paulo”, afirma Flavio Duarte de Oliveira, diretor administrativo da Desenvolve SP.

Concurso

Das 13 vagas, 12 são para analistas, sendo uma delas reservada para deficiente físico. Poderão se inscrever graduados no ensino superior em qualquer área do conhecimento. Para o cargo de economista é disponibilizada uma vaga. Neste caso o candidato deverá obrigatoriamente ter graduação em nível pleno em economista e registro no órgão de classe. A carga horária semanal é de seis horas diárias (30 horas semanais) e o regime de contratação é o CLT.

A prova objetiva para todos os cargos acontece no mesmo dia, 19 de maio. O teste será composto por questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada e avaliará o conhecimento dos candidatos em conhecimentos gerais, língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos específicos.

Mais detalhes sobre os cargos, atribuições e conteúdo programático podem ser encontradas no site da banca responsável pelo concurso, a Vunesp .

Sobre a Desenvolve SP

A Desenvolve SP é a agência de fomento do governo paulista vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ela tem a missão de democratizar o acesso ao crédito, e é comprometida com a geração de emprego, renda e desenvolvimento da economia paulista.

Trabalhando com juros mais baixos e prazos mais longos do que os oferecidos pelo mercado tradicional, ela financia projetos sustentáveis e inovadores, além de auxiliar empreendedores a ampliar ou modernizar o seu negócio por meio do crédito consciente. Também colabora com o crescimento econômico dos municípios paulistas, viabilizando projetos que promovem a melhoria da qualidade de vida da população.

Só em 2023 a Desenvolve atingiu R$ 1,012 bilhão em financiamentos para empreendedores privados e agentes públicos, ante a R$ 735,7 milhões de 2022. Os recursos beneficiaram 256 municípios paulistas, ou 39,7% do total (645).