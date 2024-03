Maratona CiberEducação abre inscrições para programa de capacitação

A Cisco Brasil, em parceria com o Centro Paula Souza (CPS), está com inscrições abertas para seu programa de capacitação em cibersegurança, o CiberEducação. Podem se inscrever estudantes das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, assim como pessoas que estejam cursando ou tenham completado os ensinos Médio, Técnico ou Superior, que tenham interesse em trabalhar no segmento de segurança cibernética.

Esta é a primeira vez que a fase inicial do programa, a Maratona CiberEducação, é disponibilizada na nova plataforma educacional da empresa, a Skills for All, por meio do curso de cibersegurança, Segurança de Endpoint, 100% online. Com 27h de duração, a capacitação vai ensinar processos de defesa e proteção de dispositivos conectados à rede, como smartphones, notebooks e tablets.

Os participantes que concluírem a Maratona CiberEducação poderão concorrer a 1,5 mil bolsas de estudo gratuitas para a segunda etapa do programa, de capacitação em cibersegurança. Nesta fase, os melhores alunos serão selecionados para a formação em CCNA-1 + Network Security. Na terceira e última fase, os estudantes poderão ter oportunidades de estágio ou emprego por meio do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee) e de empresas parceiras da Cisco.

“É um passo importante para iniciar a formação em cibersegurança e se preparar para uma carreira em um dos mercados de trabalho mais aquecidos da atualidade”, avalia o agente de Formação Continuada do CPS, Ronan Zenatti.

O CPS é um dos maiores centros de suporte às academias da Cisco, com o treinamento de professores e estudantes de Etecs e Fatecs em redes de computadores, infraestrutura e segurança cibernética. A empresa também é um dos principais parceiros da instituição em cursos online de qualificação em cibersegurança. Em 2024, a parceria completa 11 anos.

Os interessados têm até dia 24 de março para se inscrever por meio dos links disponibilizados pelos polos abaixo: