Pesquisa do Procon-SP mostra variação de até 68% no preço do etanol

O Procon-SP encontrou variação de até 68% no preço do etanol comum vendido em postos da capital em fevereiro. A diferença é grande também no interior, onde a maior variação foi constatada em Sorocaba, de 56% para o combustível. O levantamento verificou ainda preços de gasolina e diesel no estado.

Na cidade de São Paulo, além de até 68% de diferença no valor do litro do etanol, foram encontradas variações de 53,17% para a gasolina comum e 50,47% para o diesel S10. A pesquisa levantou preços em 50 estabelecimentos de cinco regiões da capital entre os dias 26 e 27 de fevereiro. Centro e zona norte tiveram os maiores preços registrados. Veja a pesquisa completa aqui.

Já no interior e litoral, destaque para os valores em Santos, com postos oferecendo diferenças de até 34,54% para o diesel S10 e 33,46% para a gasolina comum. Participaram do levantamento 80 estabelecimentos em Santos, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto e Presidente Prudente entre os dias 26 e 28 de fevereiro. O estudo completo pode ser acessado aqui.

O objetivo da pesquisa do Procon-SP é oferecer uma referência de preços aos consumidores paulistas. Este ano, o levantamento passou a ser realizado trimestralmente, adequando a análise a uma nova conjuntura de relativa estabilidade dos preços dos combustíveis no país.