Polícia prende criminoso com fuzis, submetralhadora, drogas e carros blindados

A Polícia Civil prendeu um criminoso com drogas, armamento pesado e carros blindados na noite de quarta-feira (6), em Itapevi, na Grande São Paulo. A polícia acredita que o material fazia parte do acervo de uma quadrilha envolvida em invasões de cidades para roubar bancos.

Os agentes da 1ª Delegacia do Patrimônio, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), identificaram durante as investigações que dois suspeitos da cidade paulista teriam liderado um assalto a banco ocorrido no município paranaense de Guarapuava, em 2022.

Com as informações do local usado pelo bando para esconder as armas, as equipes do Deic deram apoio ao cerco do imóvel no bairro Quatro Encruzilhadas. Assim que entraram na casa, os policiais perceberam que um suspeito pulou o muro dos fundos, mas uma equipe conseguiu detê-lo.

Na casa foi encontrado um arsenal com quatro fuzis calibre 5.56, um fuzil calibre 7.62, uma carabina e uma submetralhadora de calibre 9 milímetros, duas pistolas 9 milímetros, uma pistola calibre 6.35, um revólver calibre 38 e 21 carregadores. O material ainda contava com três coletes balísticos, dois coldres e uma mira telescópica.

O bando também armazenava 16 tabletes de maconha, 18 sacos contendo cocaína e um saco com crack. Os policiais apreenderam dois carros blindados de luxo, seis placas de veículos, quatro cartões bancários, três chips e documentos.

O alvo da ação, que possui várias passagens criminais, inclusive roubo a banco, não estava no endereço. O suspeito preso é filho dele e foi indiciado por tráfico de drogas, porte de arma de uso restrito e receptação. As investigações continuam para localizar os demais envolvidos com o bando criminoso.