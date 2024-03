Governo de SP inaugura o primeiro Espaço Maternidade na estação Luz da CPTM

O Governo de São Paulo, por meio das Secretarias de Políticas para a Mulher e dos Transportes Metropolitanos, inaugurou na estação Luz da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) o primeiro Espaço Maternidade. O projeto piloto é inovador e resulta de uma parceria intersecretarial com o objetivo de acolher as mães e bebês em trânsito, além de humanizar a amamentação e dar oportunidade de ordenha do leite materno para aliviar desconfortos. Também haverá orientações quanto à importância da doação do leite para atender 100% dos bebês na faixa etária de 1 a 24 meses.

“Mais do que uma instalação física, o espaço é um símbolo de cuidado e apoio àquelas que enfrentam desafios diários ao equilibrar suas responsabilidades familiares com suas rotinas de trabalho e deslocamento. Ao oferecermos um local seguro e confortável para elas, estamos demonstrando nosso compromisso em criar um estado mais acolhedor e acessível para todos”, afirma a primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

“Este é um espaço para acolher e cuidar de toda mulher. As gestantes e mães que transitam por São Paulo terão um local digno para atendimento dentro do sistema de transportes para dar suporte às mulheres”, explicou Sonaira Fernandes.

“O Espaço Maternidade da CPTM, pioneiro no sistema metroferroviário, tem ambientes totalmente integrados oferecendo conforto e acolhimento às mães que utilizam o transporte sobre os trilhos”, afirma o presidente da CPTM, Pedro Moro.

Construído com base nos preceitos do desenho universal, que atende as normas de acessibilidade e segurança dentro de uma área de 56m², o Espaço Maternidade é um ambiente projetado para acolher mães e bebês durante a amamentação e ordenha do leite materno. Além disso, serve para troca de fraldas e entretenimento das crianças, proporcionando conforto e praticidade.

O local é equipado com poltronas e mesas de canto para as mães lactantes, além de trocadores, brinquedoteca, uma copa com micro-ondas, dois cadeirões de refeição e filtro de água e dois sanitários comuns acessíveis. A sala fica na Plataforma 5 da Estação da Luz, no local de acesso ao Expresso Aeroporto.